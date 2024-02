Copa da Liga Inglesa: prêmio do campeão é menor que o dos eliminados na 1ª fase da Copa do Brasil

Chelsea e Liverpool se enfrentam neste domingo (25) pela final da Copa da Liga Inglesa. Apesar de valorizado esportivamente, o título não terá tanto impacto financeiro para os clubes. Afinal, o prêmio destinado ao campeão é menor que o valor recebido pelos times eliminados na 1ª fase da Copa do Brasil.



Vamos aos números: assim como nos últimos anos, o vencedor da Copa da Liga Inglesa embolsará 100 mil libras (cerca de R$ 632 mil), enquanto o vice recebe metade (R$ 316 mil). São valores irrisórios no contexto atual do futebol mundial, ainda mais para o país com a liga mais valiosa do mundo.