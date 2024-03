Qual o tamanho do abismo financeiro entre Flamengo e Nova Iguaçu?

⚽ Gastos com reforços em 2024



De um lado, o Flamengo investiu mais de R$ 150 milhões na contratação de três jogadores para a temporada 2024: De La Cruz, Vinã e Léo Ortiz.



Do outro, o Nova Iguaçu montou o elenco sem gastar nada com taxas de transferências. Como é de costume para clubes de divisões inferiores, todos os reforços estavam livres no mercado ou chegaram por empréstimo.



🏟️ Receitas com bilheteria



Quando o assunto é renda líquida com bilheteria, a superioridade do Flamengo é menor. Até a final do Carioca, o clube rubro-negro teve um lucro de cerca de R$ 5,5 milhões com a operação de partidas.



Já o Nova Iguaçu registra uma arrecadação líquida próxima a R$ 2 milhões no estadual - a maior parte veio dos jogos contra o Vasco na semifinal.