Qual é o tamanho da fortuna de Leandrinho, ex-jogador da NBA?

Leandrinho disputou 15 temporadas na NBA - de 2003 a 2018 - e defendeu quatro franquias diferentes: Phoenix Suns, Toronto Raptors, Washington Wizards e Golden State Warriors.



De acordo com o site Spotrac, especializado em finanças do esporte, o ala-armador recebeu US$ 46 milhões (R$ 230 milhões) apenas em salários durante o tempo nos Estados Unidos.



A temporada mais lucrativa foi a de 2010/11, quando Leandrinho recebeu US$ 7,1 milhões (algo em torno de R$ 35,5 milhões) do Toronto Raptors.



Atualmente, Leandrinho mora na Califórnia e trabalha como assistente técnico do Sacramento Kings, time da NBA, a maior liga de basquete do mundo.