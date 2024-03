Atriz alega ter sofrido golpe do ex-marido Leandrinho em compra de imóvel; entenda

Leandrinho é acusado de golpe em compra de imóvel pela ex-esposa Samara Felippo (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 17:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-esposa de Leandrinho, Samara Felippo foi às redes sociais e afirmou ter sido vítima de um golpe do auxiliar técnico do Sacramento Kings. A atriz afirmou que comprou uma casa junto com o ex-atleta em 2008, quando ainda eram casados, mas alegou que o ex-armador da NBA colocou o imóvel no nome do irmão. A mulher teria descoberto sobre a situação após o divórcio e disse que nunca recebeu parte do valor da venda do imóvel.

- Para fazer parte dessa compra, vendi meu único bem próprio, que era meu apartamento, vendi para dar como parte daquela casa, a nossa casa. É óbvio que ele não precisava, tem uma situação financeira ótima até hoje, mas aceitou naquela época mesmo assim. Só sei que vendi o único bem que tinha no meu nome e coloquei na conta dele para a compra da casa. Quando veio a separação, cinco anos depois, descobri que a casa estava no nome do irmão dele. Sim, não tive direito a nada - começou Samara.

- Luto na Justiça há dez anos para ter o que é meu de direito de volta Nada acontece, a Justiça já homologou e nada foi feito. Essa casa já foi vendida e eu não vi um tostão. Tenho tudo, provas jurídicas, notificações, contratos, o contrato que foi homologado e não foi pago em 30 dias. Ele tem tudo dele nos Estados Unidos e nada no Brasil no nome dele. Nunca falei nada aqui pelo medo da exposição, da retaliação, medo de chegar nas minhas filhas de forma errada, mas hoje são outros tempos - completou.

