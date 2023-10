A regra é clara: quem não faz, leva. O atacante Enner Valencia teve mais de uma oportunidade para ampliar a vantagem do Internacional sobre o Fluminense, no Beira-Rio, mas desperdiçou todas. O Tricolor aproveitou a falta de efetividade do adversário para virar o jogo e se classificar à decisão da Libertadores da América 2023, com uma vitória por 2 a 1. Com isso, o jogador colorado foi apontado como um dos vilões da eliminação gaúcha.