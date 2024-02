Avaí aprova plano de recuperação judicial e vai pagar dívidas históricas

- A realidade do futebol mudou e os clubes não podem mais conviver com dívidas que nunca são pagas, como parecia ser uma rotina no passado. Hoje é diferente. Quando encaminhamos ao Judiciário o pedido de Recuperação Judicial, enfrentávamos penhoras diárias de receitas, o que inviabiliza qualquer planejamento. O acordo com os credores vira essa página e nos permite trabalhar olhando para o futuro - disse Júlio Heerdt, presidente do Avaí.



O 2022 marcou o início da recuperação financeira, com o pagamento de mais de R$ 20 milhões em dívidas e com salários de atletas e funcionários regularizados. A partir do último trimestre de 2023, começaram a ser feitos investimentos importantes nas categorias de base e em infraestrutura.



➡️ Qual é o tamanho da fortuna de Daniel Alves?



- O acordo permite a continuidade desse processo de reconstrução, que só é possível graças também ao apoio e a compreensão do torcedor e a participação efetiva do Conselho Deliberativo do clube - afirma Heerdt.