Qual o impacto econômico nas cidades que recebem a final da Champions?

O turismo local é o principal motivo do impacto econômico por trás da final da Champions League. Milhares de torcedores de todos os cantos do mundo se deslocam anualmente para acompanhar o jogo ao vivo.



A cidade-sede recebe um grande volume de pessoas e, consequentemente, aumenta a movimentação financeira na região. Hospedagem, comércio, restaurantes e transporte são os setores mais beneficiados pela realização do evento.



