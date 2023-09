O torcedor são-paulino tem mais um motivo para acreditar na conquista inédita da Copa do Brasil. Após derrotar o Flamengo por 1 a 0 na partida de ida, no Maracanã, o São Paulo tem a vantagem do empate para se consagrar campeão. O jogo de volta acontece neste domingo (24), às 16h, no Morumbi. Em busca do pentacampeonato, o Rubro-Negro precisará fazer o que nenhum clube conseguiu na competição nacional.