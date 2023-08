Proposta irrecusável? Veja o que Róger Guedes pode comprar com dinheiro que ganhará no Qatar

✈ Róger Guedes está de saída do Corinthians. Em alta com a torcida e principal referência do time, o atacante foi seduzido por uma verdadeira bolada para deixar o Timão rumo ao Al-Rayyan, do Qatar.



✔️ Ao todo, incluindo taxa de transferência, salários e luvas, Róger Guedes poderá ganhar R$ 250 milhões ao longo dos quatro anos de contrato no Oriente Médio. Valor irrecusável, não é mesmo?



+ A caminho do Qatar, Róger Guedes se despede da torcida do Corinthians