Seleções entram em campo neste domingo (20), às 7h, em busca da taça

Espanha x Inglaterra: odds, estatísticas e informações do jogo da final da Copa do Mundo Feminina

Vale a taça da Copa do Mundo Feminina! É em busca desse objetivo que Espanha e Inglaterra entram em campo neste domingo (20), às 7h, no Olímpico de Sidney. Na Lance! Betting, a Espanha com a taça paga, até o momento, 1.85, enquanto as odds para a Inglaterra ficar com o troféu estão em 1.95.

Odds e dica de aposta recomendada



Na Lance! Betting, as odds estão equilibradas, com um pouco de vantagem para a seleção espanhola vencer: 2.70, com empate a 2.95 e, se der Inglaterra, o valor é de 2.90.



Nossa sugestão de aposta aqui é nas "pré-packs", com a opção em que ambas as seleções marcam com total de gols acima de 2.5: odds de 2.85.



*As odds podem mudar



Estatísticas



Espanha e Inglaterra se enfrentaram 15 vezes ao longo da história do futebol feminino, sendo a seleção inglesasuperior: seis vitórias, três derrotas e seis empates.



Para chegar à decisão, a Espanha eliminou a Suécia ao vencer por por 2 a 1, enquanto a Inglaterra venceu a Austrália, anfitriã, por 3 a 1.



Onde assistir à partida