Entenda como Taylor Swift impulsionou receitas da NFL e do Kansas City Chiefs

O relacionamento da cantora Taylor Swift com o jogador do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, levou a um aumento significativo nas receitas tanto para a franquia quanto para a National Football League (NFL), de acordo com dados do Sports Innovation Lab.



O “efeito Taylor Swift” teve início em setembro de 2023, quando a artista marcou presença em seu primeiro jogo dos Chiefs. Desde então, ajudou a trazer novos fãs para a NFL, especialmente mulheres e meninas, e impulsionou a venda de produtos relacionados ao namorado.



