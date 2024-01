Quanto dinheiro a lenda da NBA Michael Jordan ganhou em 2023?

Em termos financeiros, 2023 foi um ano incrível para Michael Jordan. Segundo o jornalista Joe Pompliano, a lenda da NBA embolsou pessoalmente cerca de US$ 330 milhões (R$ 1,6 bilhão) graças aos royalties obtidos com a marca Jordan, fruto da parceria com a Nike.



Para se ter noção do tamanho deste faturamento, o valor é quase quatro vezes maior que o total de salários recebido por Jordan durante toda a sua carreira como jogador da NBA (R$ 457 milhões).



🏀 Melhor acordo da história do esporte?



A parceria entre Michael Jordan e Nike, que completa 40 anos em 2024, inclui uma cláusula crucial: o ex-atleta tem direito a cerca de 5% das vendas anuais da Jordan Brand.



Desde 2018, quando a Nike deu mais independência à marca Jordan, a empresa apresenta uma evolução no faturamento, saltando de US$ 2,8 bilhões para US$ 6,6 bilhões em seis anos. A tendência, portanto, é que Michael Jordan garanta um pagamento ainda maior nos próximos anos.