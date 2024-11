Clube sensação no Rio Grande do Sul anuncia novo patrocinador

- Observamos muitos paralelos nesta parceria com o Monsoon. O pioneirismo e a inovação são valores que guiam a Rede Plaza ao longo da sua história. E o Monsoon está trazendo com determinação esses valores, e investimentos estrangeiros ao país apostando na força do futebol brasileiro. Além da ousadia da jovem equipe, o cuidado com que o grupo tem com as pessoas. Um propósito que inspira e vai além dos gramados - destaca Schmidt.