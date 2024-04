Campeonato Paranaense tem premiação? Veja o que diz o regulamento

Athletico-PR e Maringá disputam a decisão do Campeonato Paranaense neste sábado (6), às 17h, na Ligga Arena. Em caso de título, os clubes receberão troféu, medalhas e só. Afinal, o estadual do Paraná é um dos muitos do país que não pagam nenhum tipo de premiação em dinheiro ao campeão.



A única recompensa financeira paga aos clubes pela Federação Paranaense de Futebol é referente à divisão de cotas de televisão. Estes valores são pré-determinados antes do torneio e não tem qualquer relação com o desempenho técnico das equipes no Estadual.



