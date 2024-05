Neymar ou Mbappé: quem recebe mais com salário e patrocínios?

Para atrair Neymar ao futebol saudita, o Al Hilal ofereceu um dos maiores salários do mundo ao atacante brasileiro, além de um pacote repleto de regalias, como acesso a um jato privado, carros de luxo e uma mansão totalmente equipada.



Mesmo com uma grave lesão que o afastou dos gramados, o craque assinou novos contratos de patrocínio e faturou alto com acordos comerciais. Ele, por exemplo, adicionou Skims ao seu portfólio, lançou uma nova chuteira a Puma e fez parceria com a Fun Brands para desenvolver sua própria linha de coquetéis.