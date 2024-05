COB fecha parceria inédita com o Meta para engajar torcida brasileira

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) firmou uma parceria com o Meta para que Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads sejam as plataformas oficiais do Time Brasil. O acordo, previsto até dezembro de 2028, tem como objetivo ampliar a conexão do COB com os fãs de esporte e fortalecer a relação entre o público e os atletas a longo prazo.



- Temos uma relação de longa data com o COB, mas estamos levando a parceria a outro patamar agora. Teremos uma série de ações envolvendo todo o ecossistema do COB, desde atletas, parceiros, patrocinadores e criadores, com o objetivo de aproximar as pessoas ainda mais do esporte por meio dos nossos aplicativos. Com foco em criatividade e conexão, vamos aproveitar os melhores atributos de cada um dos serviços da Meta da melhor forma para criar experiências que sejam marcantes - explica o vice-presidente e diretor geral da Meta no Brasil, Conrado Leister.



