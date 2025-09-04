Executivo da NR Sports destaca Confut como espaço para potencializar a indústria do futebol

O CFO e um dos principais executivos da NR Sports, Altamiro Bezerra foi um dos nomes que integraram a programação dos painéis na Confut Sudamericana 2025. O executivo esteve no evento, realizado na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo, e particpou de apresentações e debates sobre os negócios da agência, criada pelo pai de Neymar Jr. e que cuida da carreira do atleta.

Em entrevista ao Lance!, o empresário afirmou que vê a conferência como um espaço de conexão para potencializar a indústria do futebol. Altamiro destaca que o espaço está repleto de marcas de difrentes setores esportivos, que vão de tecnologia à moda, passando por gestão e inovação, o que torna o cenário propício para que as empresas avancem seus negócios.

- Para a gente é muito importante estar aqui porque na indústria do futebol, quando a gente começa a falar dos negócios que envolvem o futebol aqui na Confut, temos no evento empresas de material esportivo, de tecnologia, equipamentos, gramado, gramado sintético, vestuário, outros equipamentos de jogo... ou seja, você tem toda a cadeia do esporte aqui dentro. Porém raramente você encontra alguém falando do atleta. Então se você parar para assistir as palestras, você vai encontrar tudo muito voltado para os produtos utilizados por eles, e a Neymar Esportes [NR Sports] é uma empresa de gestão da carreira de um atleta, que é o Neymar Jr, entre outros, e por isso é muito importante estar conectado com esse segmento - iniciou o executivo.

Altamiro destaca que na gestão da carreira de Neymar a maioria dos parceiros comerciais não são do setor esportivo, o que mostra a variedade de mercados explorados pela NR Sport na hora de negociar contratos para explorar a marca do jogador. Além disso, vê a Confut como um espaço para conectar novos players para a cartela de produtos do jogador. Ele vê o atleta como um grande potencializador dessas marcas.

- Como nós fazemos a gestão de imagem, a gente acredita que a própria indústria do futebol pode potencializar os seus produtos utilizando, por exemplo, um canhão como o Neymar Jr. Quando a gente faz a apresentação do Neymar Jr, da marca Neymar, a gente percebe que a maior parte dos anunciantes dele estão fora da cadeia do esporte. Tirando a Puma, por exemplo, que já está com a gente há um tempo, e é uma empresa do segmento de material esportivo, os demais anunciantes que estão conosco não estão dentro dessa cadeia que está aqui hoje no evento da Confut Sudamericana. Para a gente é fundamental estar junto, estar mostrando o trabalho que a Neymar Esportes faz com a carreira do Neymar Jr, com a imagem, com a marca Neymar Jr. na gestão individual dessa marca - completa.

Altamiro Bezerra apresentou painel na Confut Sudamericana 2025.(Foto: Reprodução/NR Sports/Instagram)

Impacto de Neymar no retorno ao Santos

No painel comandado por Altamiro Bezerra, o executivo da NR Sports apresentou a trajetória de Neymar na carreira e ressaltou o impacto do retorno de Neymar ao Santos em janeiro deste ano. A volta do atleta trouxe um forte impacto econômico para o alvinegro, com novas associações de marcas, mas também elevou o alcance que a marca do time tem nas redes sociais.

No evento, Altamiro elencou algumas marcas importantes alcançadas pelo Peixe por conta do retorno do jogador ao clube. No total, a audiência digital do Santos saltou quase 80% por conta da presença de Neymar. Plataformas como Instagram e Tik Tok foram as que mais registraram aumento. A primeira saiu de 3,4 milhões de seguidores e agora tem 7,8 milhões, enquanto a outra rede social foi de 2,1 milhões para 7,4 milhões de contas conectadas. No YouTube, o canal do Santos cresceu 300 mil inscritos no período, chegando a 1,6 milhão de contas. No Facebook, subiu de 4,1 milhões para 5,6 milhões.

Outros impactos positivos foram ações do clube que passaram a ter mais alcance. O lançamento da camisa azul turquesa, fazendo homenagem ao uniforme que Neymar usou em 2011, quando foi campeão da Libertadores com o Santos, fez com que a equipe batesse a meta de venda de camisas com um semestre de antecedência. Foram 240 mil camisas até o meio do ano, sendo quase 40% delas e peça especial na cor azul.