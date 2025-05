Considerada uma das principais cerimônias do esporte brasileiro, o Prêmio Sou do Esporte completará dez anos em 2025 e a cerimônia deve acontecer no mês de dezembro. A edição histórica da premiação terá como uma das parceiras a Ernst & Young (EY), empresa referência no ramo de auditoria e consultoria do redor do mundo, e que renovou seu contrato com a organização do prêmio.

A novidade da EY para a décima edição do Sou do Esporte é que a instituição passará a atuar na análise de governança das entidades esportivas inscritas na premiação, assim como das comissões de atletas das confederações e dos estatutos das federações de futebol de todo o país.

O trabalho, que será feito em conjunto com a organização da premiação, tem como objetivo avaliar com rigor as boas práticas esportivas feitas no mundo dos esportes e negócios e, de acordo com a organização, fortalecer o ecossistema esportivo e alinhar com padrões internacionais de governança.

Leonardo Donato, sócio-líder da EY Brasil no Rio de Janeiro, ressaltou a decisão da Ernst & Young de renovar o contrato surgiu após a primeira experiência de parceria no ano passando, durante a 9ª edição da premiação.

- Ano passado fomos patrocinadores pela primeira vez, e tivemos a dimensão do impacto incrível do trabalho de governança e do Prêmio Sou do Esporte. Acreditamos que o esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social e de protagonismo econômico, e a governança é um elemento essencial para que o setor alcance todo o seu potencial - disse a liderança da EY no Brasil.

Marco La Porta e Yane Marques durante a entrega do Prêmio Sou do Esporte 2024. (Foto: JP Sombra/Lance!)

Fabiana Bentes, presidente da Sou do Esporte destaca que a atuação em conjunto com a EY dá ainda mais credibilidade ao prêmio e que abre possibilidade de explorar ferramentas disponibilizadas pela empresa de consultoria, que pode ajudar na análise da atuação de marcas e instituições no mundo esportivo.

- Estamos construindo pontes entre a excelência técnica e o compromisso com um esporte mais justo e inclusivo. A parceria com a EY não apenas fortalece a credibilidade do prêmio, como também disponibiliza conhecimento e ferramentas capazes de transformar a realidade das entidades esportivas brasileiras - afirmou Fabiana.

Como foi a 9ª edição do Prêmio Sou do Esporte

A nona edição do Prêmio Sou do Esporte aconteceu no Campo Olímpico de Golfe, no Rio de Janeiro. No ano passado, a grande homenageada da noite foi Hortência, a "Rainha do Basquete", medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996 e campeã Mundial em 1994.

No total, foram 20 categorias com premiação distribuída ao longo da cerimônia na capital carioca. Entre os vencedores, estavam nomes como nadador Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, dono de seis medalhas na natação paralímpica, sendo três de ouro em Paris 2024 e duas de ouro e uma de prata em Tóquio 2020. Duda Lisboa, ouro no Vôlei de Praia em Paris, e Bruna Alexandre, mesa-tenista nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 também levaram prêmios.