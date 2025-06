Entenda estratégia da Red Bull para controlar o Salzburg e disputar o Mundial

Adversário do Real Madrid nesta quinta-feira (26) pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, o FC Salzburg precisou assumir uma nova identidade dentro de campo para disputar a competição. Literalmente. O clube austríaco, que pertence à gigante Red Bull, do mesmo país, passou por uma alteração completa de nome e marca para driblar uma regra Fifa e conseguir atuar no torneio. E essa não é a primeira vez que a marca de energéticos precisou mudar sua estratégia para marcar presença em competições de peso.

A Red Bull é dona de diversos clubes ao redor do mundo, incluindo o brasileiro Bragantino, e há oito anos precisou lidar com sua primeira “crise” de conflito de interesse desde a compra do seu primeiro, o próprio Salzburg, em 2005.

No ano de 2017, a Red Bull recebeu um comunicado da Uefa alegando que não poderia ter o Salzburg e o Leipzig - franquia da Alemanha - disputando a Champions League daquela temporada, já que pertenciam ao mesmo dono. O movimento foi visto neste Mundial por parte da Fifa, quando barrou o mexicano León do campeonato por ser do mesmo dono do Pachuca.

À época, a Uefa alegou que a Red Bull infringiria o artigo 5 da competição, que diz sobre a integridade do torneio onde impede que dois ou mais times com o mesmo dono joguem a Champions. Foi então que a empresa resolveu alterar sua estratégia para contar com os dois times, estratégia que precisou ser “aprimorada” para cumprir com a regra da Fifa em 2025. E por mais que as duas determinações tenham a ver com a atuação da marca na aquisição dos clubes, são problemas diferentes a serem resolvidos.

O nome oficial do Leipzig é, na verdade, RasenBallsport Leipzig. Ou seja, o RB não quer dizer Red Bull. A ação foi tomada para atender demandas tanto da liga alemã quanto da Uefa. Quando a amrca apresentou sua defesa para a entidade justificando que poderia, sim, ter os dois times na Liga dos Campeões, foi entendido que, apesar de terem o mesmo dono como fundo de investimento, as gestões do clube são diferentes, além de disputarem duas ligas de países distintos. Um na Alemanha, outro na Áustria.

O mesmo aconteceu com o Manchester City e o Girona, clubes que pertencem ao Grupo City e que atuaram na Champions League de 2024/25, sob a mesma alegação que as gestões são diferentes e, portanto, não configuram dentro da proibição da Uefa. Há um entendimento na imprensa europeia que a entidade tem sido cada vez menos rigorosa nessa proibição por entender o movimento do "multiple club ownership", que em português fala sobre empresários ou fundos de investimento com mais de um time de futebol.

Alteração para o Mundial de Clubes

Para o Mundial de Clubes, a Red Bull precisou driblar outra regra. Apesar do patrocínio e do escudo que remete bastante à marca da empresa de energéticos, o Salzburg aparece com a sigla FC (futebol clube, em português), já que o RB (sigla da empresa) não tem autorização da Fifa para atuar na competição.

Isso porque a entidade máxima do futebol não permite o uso de nomes e símbolos de empresas em clubes que disputam suas competições. Isso também se aplica ao logo dos clubes. Ou seja, para entrar no torneio, o Salzbug trocou o RB pelo FC e é chamado de FC Salzburg oficialmente no Mundial. Além disso, os dois touros da Red Bull, figuras carimbadas na marca da empresa, foram trocados por apenas um no escudo do time austríaco.

Nos jogos deste Mundial contra Pachuca e Al-Hilal já foi possível perceber a mudança. A Red Bull atua no futebol há duas décadas e já está habituada para driblar as exigências estabelecidas pelas federações nacionais e internacionais, mantendo parte de sua identidade e dando seguimento ao projeto de atuação no esporte. Em outros esportes, como a Fórmula 1, onde a marca tem a RB Racing, a empresa não encontra a mesma resistência e atua normalmente com sua logo e seu nome na categoria.