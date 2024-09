Brasileirão está entre as 5 ligas que mais lucraram com negociações no mundo; confira

O Brasileirão é a quarta liga que mais lucrou com negociações entre todos os campeonatos do mundo nos últimos 10 anos. É o que diz uma pesquisa do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), divulgada no início desse mês. Segundo o estudo, que leva em consideração o período entre 2015 e 2024, o Campeonato Brasileiro lucrou € 1,47 bilhão (R$ 9,06 bilhões na cotação atual).