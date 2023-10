Bilionários! Veja os donos de franquias mais ricos da NBA

Em primeiro lugar está o dono do Los Angeles Clippers, Steve Ballmer. O ex-CEO da Microsoft tem uma fortuna estimada em US$ 101 bilhões (R$ 510 bilhões), o que faz dele o dono de clube esportivo mais rico do mundo. Ballmer adquiriu o time de LA por US$ 2 bilhões em 2014; hoje, o valor da equipe quase dobrou e é avaliado em US$ 3,9 bilhões.