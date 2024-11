Betano inaugura ‘Casa Brasileirão’ com shows, atrações e transmissões de jogos

Abrirá as portas no sábado (30), no Rio de Janeiro, a "Casa Brasileirão Betano", um espaço inspirado na NBA House, que vai levar ao público atrações, shows e transmissões das últimas três partidas do Campeonato Brasileiro.

Final da Libertadores impacta em chances de vaga via Brasileirão, explica matemático

A Casa Brasileirão Betano ficará no Pier Mauá, num espaço de cerca de 3 mil m², com capacidade para receber mais de 500 pessoas todos os dias. Além de ativações, o local oferecerá ao público um cardápio de comidas típicas de estádio assinado por Jaime Maciel, chef oficial da Seleção Brasileira.

Entre as atrações musicais estarão Xande de Pilares, Pretinho da Serrinha, Fogo e Paixão, Os Garotin e Serjão Loroza. Brindes serão distribuídos nas atrações.

A Casa funcionará apenas nos dias de jogos do campeonato brasileiro, com abertura dos portões duas horas antes do início da primeira partida do dia e fechamento duas horas após a última partida.

No espaço, o público poderá participar de desafios como alcançar a altura de cabeceio de grandes craques do futebol nacional ou correr na mesma velocidade que os atletas mais velozes. Também poderão tirar fotos em espaços instagramáveis e característicos do cenário futebolístico, como a sala de coletiva de imprensa e o espaço de exposição da taça do Brasileirão.

Os ingressos para a Casa Brasileirão Betano podem ser adquiridos pelo site GoDream por R$ 50, a entra inteira.

Casa Brasileirão Betano (Foto: Divulgação)

Veja a programação musical do evento:

30/11: Samba que elas querem + Serjão Loroza

01/12: Cozinha Arrumada

04/12: DJ

05/12: Fogo e Paixão

07/12: Os Garotin

08/12: Pretinho e Xande de Pilares