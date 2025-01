Cuca: ‘Vejo torcedor do Atlético-MG machucado, mas tem que ter orgulho’

Novo treinador do Atlético-MG, Cuca elogiou o trabalho do antecessor, Gabriel Milito, e considerou que o clube mineiro só não encerrou a temporada passada com títulos por detalhes. Na avaliação de Cuca, o torcedor atleticano precisa ficar “orgulhoso” pelo desempenho do time em 2024.

— Lógico que o torcedor está dentro do processo do Atlético-MG, dia e noite. Eu, como estava fora, é um pouco diferente. Vejo o torcedor hoje machucado, o torcedor sentido. Mas eu acho que ele tem que estar muito orgulhoso também. Pode ter esses sentimentos, pelas perdas que tiveram nas duas finais, mas chegou em duas finais. Não é fácil — declarou Cuca, em entrevista à Galo TV.

No ano passado, o Atlético-MG foi campeão mineiro e finalista da Copa do Brasil e da Libertadores. O time, porém, sucumbiu nas duas decisões, perdendo a final nacional em casa para o Flamengo, e a continental em Buenos Aires, para o Botafogo. Além disso, o time só se livrou do rebaixamento no Brasileirão na última rodada.

Os resultados frustraram o torcedor e provocaram a queda do argentino Gabriel Milito, mas Cuca fez questão de ressaltar o desempenho do time como um todo.

— O trabalho do Milito foi bom. Uma bola que entra, um gol que perdeu, que entrasse ali no final de uma Libertadores, ia para uma prorrogação, eram campeões de uma Libertadores. Então, não foi um trabalho ruim — considerou Cuca.

— Com o Flamengo, uma final também, que são jogos duríssimos. Um gol que perdeu, no contra-ataque tomou também. Se uma bola entra... Foram campanhas boas com finais ruins. Tem que ser separado — frisou o treinador

Técnico elogia time e estrutura do Atlético-MG

Para 2025, o novo técnico do Atlético-MG diz ter boas perspectivas. Ele disse que quer aproveitar a pré-temporada nos Estados Unidos para começar a dar um padrão tático ao time, mas sem esquecer o Campeonato Mineiro.

— Estou esperançoso, muito esperançoso em montar uma equipe forte. Nós temos um time bom. O trabalho começa em cima da parte tática e técnica — ressaltou Cuca. — O Galo tem um time, tem uma estrutura de time boa.