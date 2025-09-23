Pedro Werneck*

O impacto positivo na sociedade surge quando empresas unem forças a projetos sociais do Terceiro Setor, transformando recursos em ações com alcance real. Ao canalizar investimentos, competências e redes, essas parcerias ampliam o acesso a serviços essenciais, promovem educação, saúde e inclusão econômica, e ajudam a promover mudanças estruturais na nossa sociedade. A combinação de eficiência corporativa com a proximidade comunitária do Terceiro Setor permite soluções mais rápidas, com maior aderência às necessidades locais.

continua após a publicidade

Para que esse impacto seja sustentável, é fundamental alinhar objetivos, medir resultados e manter transparência. Indicadores claros de impacto, governança compartilhada e planos de avaliação contínua ajudam a garantir que as ações permaneçam relevantes ao longo do tempo.

➡️Quando a solidariedade entra em campo, todo mundo vence

Casos bem-sucedidos costumam destacar:

1) alinhamento de propósito entre empresa e projeto social;

2) modelos de financiamento estáveis que combinem recursos e fundos de impacto;

3) comunicação aberta e aprendizado compartilhado. Quando bem executadas, essas parcerias geram benefício social duradouro, fortalecem a reputação corporativa e criam ecossistemas mais resilientes, estimulando inovação, empregos e oportunidades para pessoas e comunidades que mais precisam.

continua após a publicidade

Instituto da Criança conecta empresas e pessoas a projetos sociais

O Instituto da Criança, como gestora social, atua conectando empresas e pessoas a projetos sociais, fortalecendo o terceiro setor e elevando o alcance de iniciativas solidárias. O instituto desenvolve ações diversas que fazem a diferença no mundo ao nosso redor, com o propósito de inspirar a solidariedade, gerar impacto positivo e promover a transformação social. Além de promover parcerias alinhadas, capacitar projetos sociais e fomentar a articulação de redes colaborativas, criando ecossistemas mais eficazes, transparentes e sustentáveis, capazes de ampliar oportunidades, inovação e prosperidade para aqueles que mais precisam.

Antes e depois de reforma em laboratório (Foto: Divulgação / Instituto da Criança)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Pronto para ampliar seu impacto? Fale conosco e veja como alinhar seus objetivos, recursos e redes a iniciativas do Terceiro Setor com o Instituto da Criança.

continua após a publicidade

*Pedro Werneck, presidente e cofundador do Instituto da Criança

Redes sociais: @pedrowerneck – LinkedIn e Instagram

Site: institutodacrianca.org.br

O Instituto da Criança é um gestor social que promove o desenvolvimento humano, conectando pessoas e empresas a projetos sociais e atuando com diversos públicos e causas. Reconhecido internacionalmente, ocupa a segunda posição entre organizações sociais no Brasil e está entre as 100 melhores do mundo segundo o The DotGood, que avalia impactos locais e globais (the dotgood.net). A organização atua há mais de três décadas, mantendo uma rede integrada com mais de 900 instituições sociais em 24 estados e no Distrito Federal, além de um portfólio próprio de programas. Parte dos recursos arrecadados é destinada a essas organizações e programas, fortalecendo sua presença e impacto no cenário social do país por meio de investimento social privado e gestão de projetos.