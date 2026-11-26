Venus Women's Half Marathon reúne recordista brasileira e atletas de cinco países na elite
Prova de 21,1 km será disputada neste domingo (29), em São Paulo, com 24 corredoras na categoria elite e premiação superior a R$ 40 mil
A Venus Women's Half Marathon divulgou a lista de atletas da elite feminina para a edição deste domingo (29), em São Paulo. A meia maratona de 21,1 km terá 24 corredoras, sendo 19 brasileiras e cinco estrangeiras, representantes do Quênia, Marrocos, Colômbia e Etiópia.
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O principal nome da disputa é Núbia de Oliveira Silva, recordista brasileira da distância. A atleta chega com a melhor marca entre as inscritas: 1h11min13s, registrada em Buenos Aires, em agosto de 2026.
A lista também conta com a marroquina Hanane Bouggad, que tem 1h11min55s como melhor tempo, e a queniana Vivian Jeftanui Kiplagati, com 1h13min31s. As duas aparecem entre as principais concorrentes ao lado da brasileira.
Elite tem quatro atletas com marcas abaixo do recorde da prova
Quatro corredoras inscritas já registraram tempos inferiores ao recorde da Venus Women's Half Marathon, estabelecido pela queniana Mercy Chebwogen, em 2025, com 1h13min54s. Além de Núbia, Hanane e Vivian, Valdilene dos Santos Silva aparece na lista com a marca de 1h13min41s.
Outras oito atletas chegam à competição com marcas pessoais nos 10 km, entre 35min03s e 37min52s. A relação também inclui três corredoras com tempos registrados na maratona. Entre elas está a etíope Zewudinesh Hurisa Dege, que tem 2h33min09s como melhor marca nos 42 km.
Premiação da meia maratona supera R$ 40 mil
A organização anunciou uma premiação em dinheiro exclusiva para a meia maratona. As oito primeiras colocadas dividirão R$ 34 mil, com R$ 10 mil destinados à campeã.
Com os bônus por desempenho, o valor total pode ultrapassar R$ 40 mil. Há ainda uma bonificação especial para quem superar o recorde nacional da distância: a atleta receberá um adicional de 100% sobre o valor correspondente à sua colocação.
— A start list reúne a recordista nacional e atletas de quatro países. A Venus é isso: o melhor da corrida feminina na mesma largada — afirmou Eliane Verderio, cofundadora e CEO da Iguana Sports, responsável pela organização do evento.
Venus Women's Half Marathon
A prova será realizada neste domingo (29), com largada às 6h, em São Paulo. A distância principal é de 21,1 km.
Lista completa da elite feminina da Venus Women's Half Marathon
|Atleta
|País
|Marca
|Distância
Núbia de Oliveira Silva
Brasil
1h11min13s
21 km
Hanane Bouggad
Marrocos
1h11min55s
21 km
Vivian Jeftanui Kiplagati
Quênia
1h13min31s
21 km
Valdilene dos Santos Silva
Brasil
1h13min41s
21 km
Laura Manuela E. Morales
Colômbia
1h14min38s
21 km
Andréia Aparecida Hessel
Brasil
1h14min41s
21 km
Amanda Aparecida de Oliveira
Brasil
1h14min47s
21 km
Naum Jepchirchir
Quênia
1h14min50s
21 km
Vaniclea Moura dos Santos
Brasil
1h16min32s
21 km
Mirela Saturnino de Andrade
Brasil
1h16min44s
21 km
Rejane Ester Bispo da Silva
Brasil
1h17min25s
21 km
Larissa Marcelle M. Quintão
Brasil
1h17min38s
21 km
Franciele Monalisa Firme
Brasil
1h18min41s
21 km
Maria Aparecida Ferraz
Brasil
35min03s
10 km
Keyla Silva Lisboa
Brasil
36min01s
10 km
Rozilene Silveira de Jesus
Brasil
36min32s
10 km
Raisa Marcelino do Nascimento
Brasil
36min45s
10 km
Nayara Luniere de A. Chagas
Brasil
37min00s
10 km
Sirlei Batista do Amaral
Brasil
37min02s
10 km
Patricia Miranda R. R. Martins
Brasil
37min02s
10 km
Emille Laize Pereira Santos
Brasil
37min52s
10 km
Zewudinesh Hurisa Dege
Etiópia
2h33min09s
42 km
Renata Moreno dos Santos
Brasil
2h53min37s
42 km
Eulália dos Santos
Brasil
2h56min45s
42 km
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