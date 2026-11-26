A Venus Women's Half Marathon divulgou a lista de atletas da elite feminina para a edição deste domingo (29), em São Paulo. A meia maratona de 21,1 km terá 24 corredoras, sendo 19 brasileiras e cinco estrangeiras, representantes do Quênia, Marrocos, Colômbia e Etiópia.

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O principal nome da disputa é Núbia de Oliveira Silva, recordista brasileira da distância. A atleta chega com a melhor marca entre as inscritas: 1h11min13s, registrada em Buenos Aires, em agosto de 2026.

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A lista também conta com a marroquina Hanane Bouggad, que tem 1h11min55s como melhor tempo, e a queniana Vivian Jeftanui Kiplagati, com 1h13min31s. As duas aparecem entre as principais concorrentes ao lado da brasileira.

Elite tem quatro atletas com marcas abaixo do recorde da prova

Quatro corredoras inscritas já registraram tempos inferiores ao recorde da Venus Women's Half Marathon, estabelecido pela queniana Mercy Chebwogen, em 2025, com 1h13min54s. Além de Núbia, Hanane e Vivian, Valdilene dos Santos Silva aparece na lista com a marca de 1h13min41s.

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Outras oito atletas chegam à competição com marcas pessoais nos 10 km, entre 35min03s e 37min52s. A relação também inclui três corredoras com tempos registrados na maratona. Entre elas está a etíope Zewudinesh Hurisa Dege, que tem 2h33min09s como melhor marca nos 42 km.

Premiação da meia maratona supera R$ 40 mil

A organização anunciou uma premiação em dinheiro exclusiva para a meia maratona. As oito primeiras colocadas dividirão R$ 34 mil, com R$ 10 mil destinados à campeã.

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Com os bônus por desempenho, o valor total pode ultrapassar R$ 40 mil. Há ainda uma bonificação especial para quem superar o recorde nacional da distância: a atleta receberá um adicional de 100% sobre o valor correspondente à sua colocação.

— A start list reúne a recordista nacional e atletas de quatro países. A Venus é isso: o melhor da corrida feminina na mesma largada — afirmou Eliane Verderio, cofundadora e CEO da Iguana Sports, responsável pela organização do evento.

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Venus Women's Half Marathon

A prova será realizada neste domingo (29), com largada às 6h, em São Paulo. A distância principal é de 21,1 km.

Lista completa da elite feminina da Venus Women's Half Marathon