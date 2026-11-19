Uma prova que exige fôlego para correr oito quilômetros e força para enfrentar oito estações de exercícios funcionais. Essa é a proposta do HYROX, modalidade que nasceu na Alemanha e ganhou espaço no cenário fitness internacional.

Com um formato padronizado e competições espalhadas pelo mundo, o esporte também atrai praticantes de diferentes níveis e volta ao Rio de Janeiro nos dias 21 e 22 de novembro. Mas o que explica esse crescimento? O Lance! apresenta a modalidade e mostra como funciona o desafio.

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O que é HYROX e como surgiu o esporte?

Criado na Alemanha, em 2017, o HYROX foi desenvolvido como uma competição que reúne resistência física, força e corrida. A primeira prova foi realizada em Hamburgo, em 2018, e o formato se espalhou por diferentes países nos anos seguintes.

A proposta é oferecer um desafio com percurso e exercícios padronizados. Isso permite que participantes de diferentes cidades e países disputem provas com a mesma estrutura e comparem seus resultados.

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O crescimento da modalidade também aparece nos números. A organização espera reunir cerca de 2,2 milhões de participantes ao longo da temporada 2026, segundo informações divulgadas pela Reuters.

Como funciona uma prova de HYROX?

Uma prova tradicional de HYROX combina oito quilômetros de corrida com oito estações de exercícios funcionais. O participante corre um quilômetro e, na sequência, realiza uma atividade. O ciclo se repete oito vezes, até o fim do percurso.

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As estações são:

SkiErg: 1.000 metros no simulador de esqui; Sled Push: empurrar um trenó por 50 metros; Sled Pull: puxar um trenó por 50 metros; Burpee Broad Jumps: realizar burpees com saltos à frente ao longo de 80 metros; Row: 1.000 metros no remo ergométrico; Farmers Carry: carregar pesos por 200 metros; Sandbag Lunges: fazer avanços com um saco de peso por 100 metros; Wall Balls: lançar uma bola medicinal contra um alvo, com número de repetições definido pela categoria.

O tempo total inclui a corrida, os exercícios e as transições entre as etapas. A classificação é definida pelo menor tempo de conclusão, respeitando as regras e os pesos de cada divisão.

Quais são as categorias do HYROX?

A competição tem diferentes formatos para receber atletas com níveis de experiência e objetivos distintos.

Individual Open: disputa individual, com cargas e exigências da categoria aberta.

disputa individual, com cargas e exigências da categoria aberta. Individual Pro: versão individual com pesos mais elevados.

versão individual com pesos mais elevados. Doubles: dois participantes dividem as estações, mas ambos precisam completar os oito quilômetros de corrida.

dois participantes dividem as estações, mas ambos precisam completar os oito quilômetros de corrida. Relay: equipes dividem o percurso e as estações entre seus integrantes.

equipes dividem o percurso e as estações entre seus integrantes. Adaptive: categoria destinada a atletas com deficiência, com adaptações específicas.

As divisões permitem que iniciantes e atletas experientes participem da mesma competição, cada um dentro das exigências previstas para sua categoria.

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HYROX e CrossFit: quais são as diferenças?

Embora as duas modalidades tenham exercícios funcionais e exijam condicionamento físico, HYROX e CrossFit seguem propostas diferentes.

No CrossFit, os treinos variam diariamente e podem reunir movimentos de levantamento de peso olímpico, ginástica e exercícios cardiovasculares. A combinação de atividades e a estrutura dos desafios mudam de acordo com a programação.

No HYROX, o formato é fixo: oito quilômetros de corrida intercalados com oito estações. Todos os participantes da mesma categoria enfrentam a mesma sequência de exercícios, o que permite comparar tempos e acompanhar a evolução em diferentes competições.

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A corrida tem papel central no HYROX, enquanto o CrossFit trabalha capacidades físicas variadas e uma gama mais ampla de movimentos.

Por que o HYROX virou febre entre atletas?

Um dos fatores que ajudam a explicar a popularidade do HYROX é a padronização. Como o percurso e as estações seguem o mesmo modelo, os atletas conseguem comparar resultados, estabelecer metas e acompanhar a própria evolução.

A modalidade também oferece diferentes categorias, o que amplia o público interessado. Há espaço para quem deseja experimentar uma competição pela primeira vez e para atletas que buscam melhorar marcas e disputar posições.

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Outro elemento é o formato dos eventos, que reúne participantes, equipes e espectadores em uma experiência competitiva. A presença crescente da modalidade nas redes sociais e o interesse de marcas do setor fitness também ajudam a ampliar sua visibilidade.

Como se preparar para uma prova de HYROX?

A preparação para o HYROX exige equilíbrio entre corrida e força. Como a prova reúne oito quilômetros de corrida e oito estações funcionais, é importante desenvolver o condicionamento cardiovascular e a resistência muscular. Uma das recomendações é incluir treinos que simulem a sequência da competição, alternando corrida com exercícios como empurrar trenó, burpees e SkiErg.

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Também é importante conhecer os movimentos exigidos e aprender a executá-los corretamente, de preferência com orientação profissional. Isso ajuda a evitar erros de execução e reduz o risco de lesões.

Outro cuidado é controlar o ritmo desde o início. A empolgação da largada pode levar o atleta a gastar energia demais nos primeiros quilômetros e comprometer o desempenho nas etapas seguintes. Por isso, encontrar um ritmo sustentável é parte importante da estratégia.

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Por fim, descanso, alimentação e hidratação também fazem parte da preparação. No dia da prova, a recomendação é evitar esforço desnecessário antes da largada, manter a hidratação e chegar ao aquecimento com energia para completar o percurso.

HYROX volta ao Rio de Janeiro em novembro

O Rio de Janeiro recebe uma nova edição do HYROX nos dias 21 e 22 de novembro de 2026, no Riocentro. A competição marca o retorno do evento à cidade e contará com diferentes categorias, incluindo disputas individuais, em duplas e por equipes.