A corrida de rua ganhou cerca de 2 milhões de novos praticantes no Brasil em 2025, elevando para mais de 15 milhões o número de pessoas que aderiram à modalidade. Os dados são da segunda edição da pesquisa "Por Dentro do Corre", realizada pela Olympikus em parceria com a Box1824, e representam um crescimento de aproximadamente 15%. Com mais brasileiros nas ruas, especialistas alertam para a importância dos cuidados com a saúde cardiovascular, especialmente entre aqueles que estão começando a praticar a atividade.

+Conheça o Lance! Saúde, a nova editoria do Lance!

A Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul (SOCERGS) destaca que a corrida oferece benefícios ao coração, mas exige atenção ao histórico de saúde, à intensidade dos exercícios e aos sinais que o organismo apresenta durante o esforço físico.

continua após a publicidade

Segundo o cardiologista Ricardo Stein, professor associado de Clínica Médica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a prática deve ser incentivada. O especialista explica que os episódios em que o exercício desencadeia uma emergência cardíaca são excepcionais, mas precisam ser considerados de acordo com as condições individuais de cada corredor.

— Precisamos desmistificar uma coisa: o exercício, nesse caso a corrida, faz bem até que se prove o contrário. Existem algumas situações excepcionais nas quais a atividade pode ser um gatilho para uma parada cardíaca ou morte súbita. É aí que entra a avaliação pré-participação — explica.

continua após a publicidade

Avaliação médica ajuda a identificar riscos antes dos treinos

Antes de iniciar uma rotina de corrida, é importante considerar fatores como histórico de doenças cardiovasculares, antecedentes familiares, sintomas e intensidade pretendida para os treinamentos.

A avaliação médica pode incluir uma conversa sobre as condições de saúde, exame físico e, conforme a indicação clínica, eletrocardiograma de repouso. Dependendo dos resultados, outros exames podem ser necessários para investigar possíveis alterações cardíacas.

continua após a publicidade

— É preciso conversar com o paciente, examiná-lo e tentar identificar alguns sinais de alerta. Se necessário, caso o médico não se sinta confortável, deve encaminhá-lo ao especialista — afirma Ricardo Stein.

Sintomas como dor no peito, falta de ar desproporcional ao esforço, tontura, desmaio e palpitações merecem atenção, principalmente quando surgem durante a atividade física. Nessas situações, a orientação é interromper o exercício e procurar avaliação médica. A necessidade de exames antes de começar a correr deve ser individualizada, especialmente em pessoas sem sintomas e de baixo risco.

continua após a publicidade

Desfibriladores e primeiros socorros podem salvar vidas

Além dos cuidados individuais, a estrutura disponível nos locais de treinamento e nas competições também tem papel importante na prevenção de mortes por emergências cardiovasculares.

A SOCERGS destaca a necessidade de academias, clubes, ginásios e eventos esportivos contarem com equipamentos de emergência, como o desfibrilador externo automático (DEA), e profissionais ou pessoas capacitadas para realizar manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP).

continua após a publicidade

O desfibrilador é um equipamento capaz de analisar o ritmo cardíaco e orientar sua utilização, indicando a aplicação de um choque elétrico quando necessário. Entretanto, sua eficácia depende também da identificação rápida da parada cardíaca e do início imediato das manobras de reanimação.

— Se eu pudesse fazer alguma coisa pela cardiologia hoje, ensinaria o mundo inteiro a fazer reanimação básica. Queria que todas as pessoas soubessem agir, porque esse é o pontapé inicial na cadeia de sobrevida — destaca o cardiologista.

continua após a publicidade

O especialista reforça que a preparação para situações de emergência não deve ficar restrita aos profissionais de saúde.

— É importante saber identificar uma parada cardíaca, saber fazer a reanimação básica, ter acesso a um desfibrilador externo automático e também saber utilizá-lo — acrescenta.

Como agir diante de uma emergência cardíaca?

Em casos de suspeita de parada cardíaca, quando uma pessoa perde a consciência e não respira normalmente, é fundamental acionar imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo telefone 192.

continua após a publicidade

Enquanto a equipe de socorro não chega, pessoas capacitadas devem iniciar as compressões torácicas e utilizar o desfibrilador, caso esteja disponível, seguindo as orientações do equipamento. A central do Samu também pode orientar as primeiras medidas de atendimento.

Para a SOCERGS, o aumento da participação dos brasileiros em corridas de rua representa um avanço na busca por hábitos mais saudáveis. No entanto, o crescimento da modalidade deve ser acompanhado de informação, planejamento e estruturas adequadas para lidar com eventuais emergências.

continua após a publicidade

A recomendação é respeitar os limites do organismo, aumentar gradualmente a intensidade dos treinos e procurar orientação médica quando houver sintomas, suspeita de doença cardiovascular ou fatores de risco.

A corrida continua sendo uma aliada da saúde do coração. O objetivo dos cuidados preventivos não é desencorajar a prática, mas permitir que cada vez mais pessoas aproveitem seus benefícios com segurança.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte