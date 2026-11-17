O corpo humano foi desenvolvido ao longo de milhares de anos de evolução em um ambiente no qual caminhar, carregar objetos e enfrentar obstáculos faziam parte da sobrevivência. Atualmente, porém, a realidade é outra. Horas diante do computador, deslocamentos de carro e o uso constante de dispositivos eletrônicos reduziram as oportunidades de movimento. Essa mudança de comportamento tem consequências para a saúde e pode contribuir para o surgimento de dores e limitações físicas.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que aproximadamente 31% dos adultos no planeta não atingem os níveis recomendados de atividade física. Além disso, cerca de 1,71 bilhão de pessoas convivem com condições musculoesqueléticas, que afetam músculos, ossos e articulações. Embora tenham diferentes causas, esses problemas podem comprometer a autonomia e a qualidade de vida.

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Para a fisioterapeuta Fabiana Pinelli, especialista em dor e recuperação funcional, a redução dos movimentos cotidianos pode prejudicar capacidades importantes do organismo.

— Nosso corpo continua preparado para responder ao movimento. Quando passamos boa parte do dia sentados ou repetindo sempre os mesmos gestos, começamos a perder capacidades importantes, como mobilidade, força, estabilidade e coordenação. Nem sempre isso provoca dor imediatamente, mas o organismo começa a funcionar de maneira menos eficiente — explica.

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Por que o corpo prefere economizar energia?

A tendência de evitar esforços desnecessários tem relação com a evolução humana. Durante milhares de anos, conservar energia foi importante para enfrentar períodos de escassez de alimentos e outras dificuldades.

O antropólogo Daniel Lieberman, da Universidade Harvard, estuda como essa característica influencia o comportamento atual. A diferença é que, enquanto nossos antepassados precisavam se movimentar para sobreviver, hoje muitas atividades podem ser realizadas sem sair da cadeira.

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— O problema não é utilizar a tecnologia. O problema é quando praticamente toda a rotina elimina oportunidades naturais de movimentação. O corpo deixa de receber estímulos importantes para preservar músculos, articulações e equilíbrio — afirma Fabiana.

A dor pode ser consequência de mudanças graduais

A falta de atividade física e a repetição de determinados movimentos podem contribuir para a perda de força e mobilidade. Em algumas situações, o organismo modifica a maneira de executar tarefas para compensar essas limitações.

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Segundo a fisioterapeuta, essas adaptações nem sempre são percebidas imediatamente.

— A maioria das pessoas acredita que a dor aparece de repente. Na realidade, ela costuma ser a etapa final de um processo. Antes disso, o organismo já vinha compensando limitações, redistribuindo cargas e modificando movimentos para manter a rotina funcionando.

Isso não significa, entretanto, que toda dor tenha origem em compensações musculares ou na postura. Fatores como sono, estresse, condições clínicas e histórico de lesões também podem influenciar o aparecimento dos sintomas.

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Fazer academia não significa estar livre do sedentarismo

Outro ponto importante é a diferença entre praticar exercícios e permanecer muitas horas sentado.

Uma pessoa pode frequentar a academia diariamente e, ainda assim, acumular longos períodos de comportamento sedentário. Estudos associam o excesso de tempo sentado a riscos metabólicos e cardiovasculares, embora a atividade física regular ajude a reduzir parte desses efeitos.

— Uma hora de atividade física não elimina completamente os efeitos de permanecer dez ou doze horas praticamente imóvel. O corpo responde ao conjunto da rotina. Pequenos movimentos distribuídos ao longo do dia também fazem diferença — ressalta Fabiana.

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Cinco hábitos para movimentar mais o corpo

A prevenção de limitações físicas pode começar com mudanças simples no cotidiano:

Interromper períodos sentado: levantar regularmente e caminhar alguns minutos durante o expediente.

Alternar posições: evitar permanecer durante horas na mesma postura.

Fortalecer a musculatura: incluir exercícios de força na rotina, respeitando as condições individuais.

Trabalhar a mobilidade: realizar movimentos que ajudem a preservar a amplitude das articulações.

Observar sinais do corpo: procurar avaliação profissional diante de dores persistentes ou perda progressiva de movimentos.

A fisioterapia também desempenha papel importante nesse processo, tanto na recuperação de lesões quanto na avaliação da capacidade funcional.

— Mais do que tratar um sintoma, nosso objetivo é preservar a capacidade de movimento. Quando conseguimos manter o corpo funcionando bem, ajudamos o paciente a continuar fazendo aquilo que faz sentido para a vida dele — conclui Fabiana.

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Em uma sociedade que oferece cada vez mais conforto e praticidade, reservar espaço para o movimento pode ser uma das medidas mais importantes para envelhecer com autonomia e qualidade de vida.

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