O uso de medicamentos análogos de GLP-1, conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras, ampliou as possibilidades de tratamento da obesidade e do sobrepeso. No entanto, a perda expressiva de peso, especialmente quando ocorre de maneira acelerada e sem acompanhamento adequado, pode provocar alterações em diferentes regiões do corpo. Além da flacidez facial, popularmente chamada de "Ozempic Face", especialistas chamam a atenção para mudanças nos pés, nas mamas, na região íntima e até na saúde bucal.

— Embora o emagrecimento seja um objetivo desejado por muitos, a perda rápida e significativa de peso pode deixar marcas físicas difíceis de ignorar: flacidez, excesso de pele e mudanças no volume facial — explica a cirurgiã plástica Beatriz Lassance, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

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Essas alterações não são exclusivas dos usuários de medicamentos à base de GLP-1. Muitas estão relacionadas à intensidade da perda de peso, à redução de gordura corporal e às características individuais de cada paciente.

Cinco mudanças que podem acompanhar o emagrecimento acelerado

Pés podem perder gordura e apresentar desconforto

Conhecido informalmente como "pé de Ozempic", o fenômeno está associado à redução da gordura que protege a região plantar. Essa camada funciona como um amortecedor natural, ajudando a distribuir o impacto durante a caminhada.

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— Quando o emagrecimento ocorre de forma rápida, há uma reabsorção abrupta desse tecido, levando à exposição de veias, tendões e proeminências ósseas — explica a dermatologista Lilian Brasileiro.

A médica recomenda hidratação da pele e avaliação individualizada quando houver desconforto ou perda importante de volume.

Região íntima também pode apresentar flacidez

Nas mulheres, a diminuição da gordura dos grandes lábios pode provocar excesso de pele e tornar os pequenos lábios mais aparentes. Em determinadas situações, essas mudanças causam atrito, assaduras e desconforto durante atividades físicas.

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— O incômodo vai muito além da estética, pois a redução do volume é acompanhada por um acúmulo de pele, com dobras na região íntima — afirma o ginecologista Igor Padovesi.

Dependendo do quadro, tratamentos de preenchimento ou procedimentos cirúrgicos podem ser considerados após avaliação médica.

Perda muscular pode intensificar alterações na aparência

O emagrecimento acelerado também pode comprometer a massa muscular e modificar estruturas responsáveis pela sustentação da pele.

O conceito de "SkinSpan", utilizado no setor de estética, procura abordar essas mudanças de maneira integrada, considerando pele, músculos, ossos e tecido adiposo.

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Segundo a farmacêutica Patrícia França, gestora científica da Biotec, o acompanhamento deve considerar a saúde metabólica, e não apenas intervenções estéticas.

A manutenção da massa muscular depende de fatores como ingestão adequada de proteínas, exercícios de força e acompanhamento nutricional. A suplementação deve ser individualizada.

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Mamas podem perder volume e sustentação

Como parte das mamas é formada por gordura, o emagrecimento expressivo pode reduzir seu volume e favorecer a flacidez.

— Nesses casos, a mastopexia é indicada para reposicionar as aréolas, retirar o excesso de pele e dar volume e sustentação utilizando as próteses de silicone — explica o cirurgião plástico Marcelo Rudy.

Em mulheres que já possuem implantes, a diminuição da gordura pode tornar os contornos das próteses mais visíveis. A necessidade de intervenção depende das características de cada paciente.

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Saúde bucal exige atenção

Medicamentos análogos de GLP-1 podem estar associados a sintomas como boca seca e refluxo em alguns pacientes. A redução do fluxo salivar merece atenção porque a saliva ajuda a proteger os dentes contra a ação dos ácidos.

— A diminuição do fluxo salivar deixa os tecidos minerais do dente, como esmalte e dentina, mais expostos à perda mineral — explica o dentista Ricardo Amore, doutor em Dentística pela Unesp.

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O especialista recomenda hidratação adequada, higiene bucal regular e acompanhamento odontológico.

A importância do acompanhamento

Embora essas alterações possam ocorrer durante o emagrecimento, não representam consequências inevitáveis do tratamento. A orientação médica, o planejamento alimentar e a prática de exercícios ajudam a preservar a saúde durante a redução de peso.

*O uso das canetas deve seguir indicação profissional, sem interrupção ou alteração de doses por conta própria.