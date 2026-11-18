Canetas emagrecedoras: conheça cinco efeitos pouco conhecidos da perda rápida de peso
Perda rápida de gordura afeta pés, mamas, região íntima, boca e face
O uso de medicamentos análogos de GLP-1, conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras, ampliou as possibilidades de tratamento da obesidade e do sobrepeso. No entanto, a perda expressiva de peso, especialmente quando ocorre de maneira acelerada e sem acompanhamento adequado, pode provocar alterações em diferentes regiões do corpo. Além da flacidez facial, popularmente chamada de "Ozempic Face", especialistas chamam a atenção para mudanças nos pés, nas mamas, na região íntima e até na saúde bucal.
— Embora o emagrecimento seja um objetivo desejado por muitos, a perda rápida e significativa de peso pode deixar marcas físicas difíceis de ignorar: flacidez, excesso de pele e mudanças no volume facial — explica a cirurgiã plástica Beatriz Lassance, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
Essas alterações não são exclusivas dos usuários de medicamentos à base de GLP-1. Muitas estão relacionadas à intensidade da perda de peso, à redução de gordura corporal e às características individuais de cada paciente.
Cinco mudanças que podem acompanhar o emagrecimento acelerado
Pés podem perder gordura e apresentar desconforto
Conhecido informalmente como "pé de Ozempic", o fenômeno está associado à redução da gordura que protege a região plantar. Essa camada funciona como um amortecedor natural, ajudando a distribuir o impacto durante a caminhada.
— Quando o emagrecimento ocorre de forma rápida, há uma reabsorção abrupta desse tecido, levando à exposição de veias, tendões e proeminências ósseas — explica a dermatologista Lilian Brasileiro.
A médica recomenda hidratação da pele e avaliação individualizada quando houver desconforto ou perda importante de volume.
Região íntima também pode apresentar flacidez
Nas mulheres, a diminuição da gordura dos grandes lábios pode provocar excesso de pele e tornar os pequenos lábios mais aparentes. Em determinadas situações, essas mudanças causam atrito, assaduras e desconforto durante atividades físicas.
— O incômodo vai muito além da estética, pois a redução do volume é acompanhada por um acúmulo de pele, com dobras na região íntima — afirma o ginecologista Igor Padovesi.
Dependendo do quadro, tratamentos de preenchimento ou procedimentos cirúrgicos podem ser considerados após avaliação médica.
Perda muscular pode intensificar alterações na aparência
O emagrecimento acelerado também pode comprometer a massa muscular e modificar estruturas responsáveis pela sustentação da pele.
O conceito de "SkinSpan", utilizado no setor de estética, procura abordar essas mudanças de maneira integrada, considerando pele, músculos, ossos e tecido adiposo.
Segundo a farmacêutica Patrícia França, gestora científica da Biotec, o acompanhamento deve considerar a saúde metabólica, e não apenas intervenções estéticas.
A manutenção da massa muscular depende de fatores como ingestão adequada de proteínas, exercícios de força e acompanhamento nutricional. A suplementação deve ser individualizada.
Mamas podem perder volume e sustentação
Como parte das mamas é formada por gordura, o emagrecimento expressivo pode reduzir seu volume e favorecer a flacidez.
— Nesses casos, a mastopexia é indicada para reposicionar as aréolas, retirar o excesso de pele e dar volume e sustentação utilizando as próteses de silicone — explica o cirurgião plástico Marcelo Rudy.
Em mulheres que já possuem implantes, a diminuição da gordura pode tornar os contornos das próteses mais visíveis. A necessidade de intervenção depende das características de cada paciente.
Saúde bucal exige atenção
Medicamentos análogos de GLP-1 podem estar associados a sintomas como boca seca e refluxo em alguns pacientes. A redução do fluxo salivar merece atenção porque a saliva ajuda a proteger os dentes contra a ação dos ácidos.
— A diminuição do fluxo salivar deixa os tecidos minerais do dente, como esmalte e dentina, mais expostos à perda mineral — explica o dentista Ricardo Amore, doutor em Dentística pela Unesp.
O especialista recomenda hidratação adequada, higiene bucal regular e acompanhamento odontológico.
A importância do acompanhamento
Embora essas alterações possam ocorrer durante o emagrecimento, não representam consequências inevitáveis do tratamento. A orientação médica, o planejamento alimentar e a prática de exercícios ajudam a preservar a saúde durante a redução de peso.
*O uso das canetas deve seguir indicação profissional, sem interrupção ou alteração de doses por conta própria.
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