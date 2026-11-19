O HYROX chega ao Rio de Janeiro neste fim de semana, com disputas no Riocentro, e atrai a atenção de marcas interessadas em se aproximar do público do treino híbrido. Entre as iniciativas previstas para acompanhar a competição está uma parceria entre New Balance e Marun, que terá uma programação de atividades em São Conrado, de 19 a 22 de novembro.

➡️HYROX: o desafio que mistura corrida e força e conquista atletas pelo mundo

A agenda inclui aulas de treino híbrido, pilates e ioga, além de espaços para recuperação física e experimentação de tênis. A estrutura, batizada de Marun Rebel House, será distribuída por três pavimentos e funcionará como ponto de encontro para atletas e praticantes durante a semana do evento.

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O movimento acompanha a expansão do treino híbrido, que combina corrida e exercícios funcionais de força e resistência. Para marcas esportivas, competições como o HYROX também representam uma oportunidade de ampliar o contato com consumidores que buscam experiências ligadas à prática esportiva, ao bem-estar e ao lifestyle.

— Acreditamos que o esporte e o lifestyle estão cada vez mais interligados. Hoje, as pessoas não buscam apenas um produto para determinada modalidade, mas marcas que entendam seu estilo de vida, seus interesses e as comunidades das quais fazem parte. Estamos atentos às movimentações do mercado e às novas modalidades que ganham relevância, como esses circuitos funcionais que testam a resistência. Nosso papel é encontrar maneiras criativas e autênticas de participar dessas conversas, criando experiências que traduzem o DNA da New Balance e estabeleçam conexões reais com diferentes públicos — afirma Leandro Moraes, diretor de marca no Grupo Dass e responsável pela New Balance.

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Treinos, experimentação de tênis e recovery

Um dos principais ambientes da Marun Rebel House será a Rebel Training Zone, instalada na cobertura. O espaço contará com esteiras, SkiErg, remos, wall balls, kettlebells e sandbags, equipamentos utilizados em diferentes etapas do treino híbrido. Além de receber aulas, a área ficará disponível para os visitantes treinarem ao longo do dia.

A casa também terá um espaço dedicado à experimentação de dois modelos da New Balance: o Rebel v5 e o SC Rebel. Os tênis foram escolhidos por características relacionadas à corrida e ao retorno de energia, aspectos importantes para atletas que participam de provas que intercalam deslocamentos e exercícios funcionais.

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O Rebel v5 utiliza a tecnologia FuelCell na entressola, desenvolvida para oferecer retorno de energia e propulsão durante a corrida. Já o SC Rebel, lançamento mais recente da linha, combina a placa de PEBAX com infusão de fibra de carbono, o sistema Energy Arc e a entressola com tecnologia Infinion. A construção busca favorecer a deformação e a recuperação da espuma durante a passada.

Outro ambiente será a Recovery Zone, com macas, banheira de gelo e botas de compressão. O espaço também oferecerá massagens realizadas pela WSpa. A estrutura será complementada por áreas de alimentação e convivência e pelo Marun Talks, destinado a conversas e encontros durante os quatro dias.

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Estrutura da Marun Rebel House (Foto: Divulgação/@tomcastroarquitetura)

Estrutura da Marun Rebel House (Foto: Divulgação/@tomcastroarquitetura)

Estrutura da Marun Rebel House (Foto: Divulgação/@tomcastroarquitetura)

Estrutura da Marun Rebel House (Foto: Divulgação/@tomcastroarquitetura)

Programação durante a semana do HYROX

A Marun Rebel House abre na quinta-feira (19), em uma recepção exclusiva para convidados. Na sexta-feira (20), feriado, a agenda terá aulas de treino híbrido e pilates, personalização de peças, experimentação dos tênis e conversas sobre a competição.

Às 17h30, a Marun promove um shakeout run pelas ruas de São Conrado. A atividade será aberta ao público, mediante inscrição pelo perfil oficial da comunidade no Instagram. As vagas são limitadas, com prioridade de cadastro para os membros da Marun.

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Estrutura da Marun Rebel House (Foto: Divulgação/@tomcastroarquitetura)

No sábado (21), a programação começa com uma aula de ioga e uma sessão de mindfulness voltada à regulação emocional. Ao longo do dia, haverá novas aulas de treino híbrido, experimentação de produtos, brunch e encontros na casa.

No domingo (22), a casa funcionará das 10h30 às 19h30, com atividades de recuperação física. A Marun também organizará uma CheerZone no Riocentro para acompanhar e incentivar os atletas durante as provas do HYROX. A programação termina com uma festa, das 19h30 às 22h30.

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Estratégia da New Balance no esporte

A Marun Rebel House faz parte de uma estratégia da New Balance de ampliar sua presença em comunidades esportivas por meio de experiências presenciais. Em setembro, durante a Maratona de Nova York, a marca organizou a New Balance Run House, no Ideal Glass Studios, espaço que recebeu atividades de experimentação de tênis, personalização de peças e encontros com embaixadores.

A proposta é estabelecer conexões com públicos que compartilham interesses ligados à performance, ao bem-estar e à cultura esportiva, sem restringir a presença da marca aos locais tradicionais de competição e treinamento. No Rio, a parceria com a Marun aproxima a empresa de uma comunidade que começou na corrida e passou a reunir praticantes de diferentes modalidades.

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— A Marun é, antes de tudo, uma comunidade. A gente começou na corrida, mas hoje está em vários esportes, porque entendemos que o que move as pessoas não é só a modalidade, é estar junto. A Rebel House leva isso para a semana de competição de treino híbrido no Rio: uma casa aberta para quem compete, para quem treina e para quem só quer conhecer esse universo. No fim, se reunir é o mais importante — afirma Matheus Coutinho, cofundador da Marun.

Serviço

Marun Rebel House

Data: 19 a 22 de novembro de 2026

19 a 22 de novembro de 2026 Endereço: Rua Jornalista Costa Rêgo, 39, São Conrado, Rio de Janeiro

Rua Jornalista Costa Rêgo, 39, São Conrado, Rio de Janeiro Acesso: a abertura de quinta-feira (19) será exclusiva para convidados.

Shakeout run