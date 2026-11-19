O fenômeno das corridas de rua chegou ao Rio de Janeiro em uma experiência diferente. Neste sábado (21), a região do Cristo Redentor será cenário de uma corrida noturna, com largada ao entardecer e percursos por algumas das paisagens mais conhecidas da cidade. A quinta edição da Uphill Cristo Redentor começa às 17h30 (de Brasília) e terá três distâncias: 5 km, 10 km e 21 km.

A organização espera reunir 1.500 corredores, superando os 1.014 participantes da edição de 2025. As modalidades terão pontos de partida diferentes, mas todas terminarão na Estrada das Paineiras.

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Créditos: Divulgação/X3M

Neste ano, os atletas não completarão o percurso no alto do Corcovado. A mudança ocorre em razão de obras realizadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) na região do Morro do Corcovado.

Percursos da Uphill Cristo Redentor

As três modalidades apresentam diferentes níveis de exigência e pontos de largada:

5 km: largada no Heliponto do Mirante Dona Marta. 10 km: largada na Ladeira do Ascurra, no Cosme Velho, com aproximadamente 7,5 km de subida contínua. 21 km: largada no Solar da Imperatriz, na Estrada da Vista Chinesa, com mais de 1.300 metros de ganho de elevação.

A prova reúne corredores de diferentes regiões do Brasil e também de outros países. Entre os inscritos, a idade mediana é de 44 anos, e 19,5% já haviam participado de edições anteriores.

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Créditos: Divulgação/X3M

Corrida terá esquema especial de hidratação e transporte

Por ser realizada em uma área de preservação ambiental, a organização adotará uma operação sem distribuição de copos descartáveis. Cada participante receberá uma garrafa flexível de 250 ml para reabastecimento nos pontos de hidratação ao longo do percurso.

Após a chegada na Estrada das Paineiras, os corredores retornarão ao Cosme Velho pelo Trem do Corcovado. A descida terá uma programação especial, com DJ e iluminação nos vagões.

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Serviço: Uphill Cristo Redentor 2026

Data: sábado, 21 de novembro de 2026

sábado, 21 de novembro de 2026 Horário da largada: 17h30

17h30 Distâncias: 5 km, 10 km e 21 km

5 km, 10 km e 21 km Local de chegada: Estrada das Paineiras

Estrada das Paineiras Retirada de kits: Centauro do Shopping Leblon

Centauro do Shopping Leblon Horários para retirada: sexta-feira (20), das 13h às 21h; sábado (21), das 10h às 13h.

A prova é organizada pela X3M e licenciada pelo Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor. Parte da renda é destinada a projetos sociais mantidos pelos Amigos do Redentor.