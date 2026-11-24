A saúde do cérebro é influenciada por fatores genéticos, ambientais e comportamentais. Embora doenças como Alzheimer, Parkinson e epilepsia tenham causas complexas, alguns hábitos podem comprometer o funcionamento do sistema nervoso e aumentar a vulnerabilidade a problemas neurológicos.

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Sono irregular, sedentarismo, alimentação baseada em ultraprocessados, consumo excessivo de álcool, tabagismo e estresse crônico estão entre os fatores que merecem atenção. O neurocirurgião Marcelo Valadares, responsável pela área de Neurocirurgia Funcional da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), explica como esses comportamentos podem afetar o cérebro e quais mudanças ajudam a preservar a saúde neurológica.

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— O objetivo da prevenção é reduzir exposições que aumentam a vulnerabilidade do sistema nervoso, além de identificar precocemente condições que precisam de tratamento — explica o especialista.

5 hábitos que merecem atenção para proteger o cérebro

1. Dormir pouco ou manter horários irregulares

Durante o sono, o cérebro consolida memórias, organiza informações e regula processos metabólicos e inflamatórios. A privação e a fragmentação do descanso podem prejudicar a atenção, o raciocínio, o humor e a aprendizagem.

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Alterações crônicas do sono também podem estar associadas ao declínio cognitivo e à demência. Em pessoas com predisposição à epilepsia, dormir pouco pode favorecer crises.

Estabelecer horários regulares para dormir e acordar, reduzir a exposição a telas antes de deitar e evitar cafeína nas horas que antecedem o sono são medidas que podem melhorar a qualidade do descanso.

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2. Permanecer sedentário durante grande parte do dia

A atividade física favorece a circulação sanguínea e ajuda a controlar a pressão arterial, a glicemia, o colesterol e o peso corporal. Também estimula mecanismos relacionados à plasticidade cerebral, capacidade do sistema nervoso de criar e reorganizar conexões.

A inatividade prolongada pode provocar perda de força muscular, rigidez e redução do condicionamento físico. Caminhadas, exercícios de força, dança e atividades que trabalhem equilíbrio e coordenação são alternativas para reduzir o sedentarismo.

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— Na neurologia, o exercício pode ter função terapêutica. Para pacientes com alterações motoras ou dor persistente, movimentar-se de forma orientada ajuda a preservar funcionalidade, reduzir o descondicionamento e evitar que a limitação se torne progressiva — pontua Valadares.

3. Basear a alimentação em produtos ultraprocessados

Refrigerantes, biscoitos recheados, carnes processadas, refeições prontas e salgadinhos costumam apresentar grandes quantidades de açúcar, sódio e gorduras de baixa qualidade, além de menor densidade nutricional.

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Quando esses produtos formam a base da alimentação, podem contribuir para hipertensão, diabetes, obesidade e colesterol elevado. Essas condições afetam os vasos sanguíneos responsáveis por levar oxigênio e nutrientes ao cérebro e podem favorecer prejuízos de memória e raciocínio.

A recomendação é priorizar alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, verduras, legumes, feijões, cereais integrais, castanhas, ovos e peixes.

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4. Consumir álcool em excesso e fumar

O álcool atua diretamente no sistema nervoso central. Em grandes quantidades ou durante períodos prolongados, pode afetar a memória, o equilíbrio, o sono e o comportamento. O consumo excessivo também está entre os fatores modificáveis associados ao risco de demência.

Já o tabagismo danifica os vasos sanguíneos e aumenta o risco de acidente vascular cerebral (AVC) e doenças cardiovasculares, que também podem comprometer o funcionamento cerebral.

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— Álcool e tabaco atuam por mecanismos diferentes, mas ambos podem aumentar a vulnerabilidade neurológica. É indicado procurar atendimento quando existe dificuldade para reduzir o consumo ou interromper o uso — alerta o neurocirurgião.

5. Normalizar o estresse e o isolamento social

O estresse contínuo, sem períodos adequados de recuperação, pode prejudicar o sono, aumentar a tensão muscular e favorecer sintomas de ansiedade. Também pode dificultar o controle de doenças crônicas.

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O isolamento social merece atenção, especialmente entre pessoas com doenças que comprometem a mobilidade e a autonomia, como o Parkinson. A redução das atividades sociais pode agravar sintomas emocionais, diminuir os estímulos cognitivos e ampliar a percepção de incapacidade.

Manter vínculos, participar de atividades coletivas, conversar e buscar experiências intelectuais e culturais são medidas que contribuem para o bem-estar emocional e cognitivo.

Sinais neurológicos que não devem ser ignorados

A adoção de hábitos saudáveis contribui para a proteção cerebral, mas não substitui avaliação médica, diagnóstico ou tratamento. Esquecimentos que interferem nas atividades cotidianas, tremores persistentes, rigidez, lentidão dos movimentos, desequilíbrio, quedas e crises convulsivas precisam ser investigados.

Já sintomas súbitos, como dificuldade para falar, fraqueza ou dormência de um lado do corpo, perda de visão, confusão intensa, desmaio ou dor de cabeça muito forte e diferente das habituais, exigem atendimento médico imediato.