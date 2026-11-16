Lance! inicia editoria sobre saúde, esporte e bem-estar

O Lance! inicia nesta segunda-feira (16) a editoria de saúde. A iniciativa vai tratar de questões que fazem parte da rotina de quem pratica atividade física, do iniciante ao atleta amador. A proposta é ampliar a cobertura para além das competições e responder a dúvidas sobre exercício, cuidados com o corpo e qualidade de vida.

— O esporte também está na vida de quem corre antes do trabalho, joga bola no fim de semana ou quer sair do sedentarismo. Queremos conversar com esse público, ouvir suas dúvidas e buscar respostas com profissionais de saúde — afirmou Gustavo Mota, CEO do Lance!.

continua após a publicidade

O espaço terá como eixos atividade física, corridas de rua, prevenção e recuperação de lesões, alimentação, saúde mental e bem-estar. Entre os assuntos previstos estão os cuidados para começar a se exercitar, os sinais de excesso de treinamento, o retorno ao esporte após uma lesão e a relação entre sono e desempenho.

Reportagens e entrevistas com médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e profissionais de educação física ajudarão a explicar esses temas. A cobertura também abordará a prática esportiva em diferentes fases da vida, incluindo infância, gestação e envelhecimento.

continua após a publicidade

— Há muita informação sobre saúde circulando, mas nem sempre o leitor consegue entender o que tem fundamento ou o que se aplica à sua rotina. Nosso papel é apurar, consultar especialistas e explicar esses assuntos com o mesmo cuidado que dedicamos à cobertura esportiva — disse Márcio Iannacca, chefe de Redação do Lance!

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte