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Exercícios físicos ajudam na saúde hormonal das mulheres; entenda

Musculação e atividades aeróbicas contribuem para o bem-estar em diferentes fases da vida

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/11/2026 07:20
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Mulheres exercícios
Exercícios físicos ajudam na saúde hormonal (Foto: Divulgação)

A prática regular de exercícios físicos pode trazer benefícios que vão muito além da estética. Para as mulheres, manter uma rotina de atividades contribui para a saúde cardiovascular, a preservação da massa muscular, o fortalecimento dos ossos e o bem-estar mental. Os efeitos ganham importância em fases de mudanças hormonais, como a perimenopausa e a menopausa, quando o organismo passa por transformações que exigem atenção aos hábitos de vida.

A combinação entre musculação e exercícios aeróbicos está entre as estratégias recomendadas para melhorar o condicionamento físico e reduzir o risco de doenças crônicas. Além de auxiliar no controle do peso e da glicemia, a atividade física pode contribuir para a qualidade do sono e a redução de sintomas de ansiedade e estresse.

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Durante a menopausa, por exemplo, a queda dos níveis de estrogênio está associada a alterações na composição corporal e à perda de densidade óssea. Nesse cenário, os exercícios de força ajudam a preservar músculos e ossos, enquanto as atividades aeróbicas favorecem a saúde do coração.

Musculação e exercícios aeróbicos: quais os benefícios?

Para incentivar a adoção de hábitos saudáveis, a Selfit Academias desenvolve iniciativas voltadas ao público feminino, como aulas temáticas e eventos chamados Self Days, que abordam questões relacionadas à saúde da mulher.

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Segundo Bianca D'Elia, gerente de operações da empresa, a construção de uma rotina saudável depende de continuidade e de um ambiente que estimule a prática esportiva.

— O autocuidado precisa ser constante e acolhedor, extrapolando datas pontuais no calendário. Nosso objetivo é criar um ambiente motivador para facilitar a inclusão do movimento na rotina diária, promovendo qualidade de vida e longevidade — afirmou.

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A profissional também destaca a importância de combinar diferentes modalidades para ampliar os benefícios da atividade física.

— A musculação e o trabalho aeróbico estimulam a densidade óssea, ajudam no controle do estresse e regulam taxas hormonais decisivas para a saúde celular. Movimentar o corpo é uma estratégia ativa de prevenção e preservação do bem-estar — acrescentou.

Como começar a praticar exercícios físicos?

Para mulheres que desejam abandonar o sedentarismo, a recomendação é iniciar as atividades de maneira gradual, respeitando o condicionamento físico e eventuais limitações individuais.

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A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que adultos realizem entre 150 e 300 minutos semanais de atividade aeróbica moderada, ou entre 75 e 150 minutos de atividade intensa. Exercícios de fortalecimento muscular também devem ser realizados em pelo menos dois dias da semana.

Caminhadas, musculação, bicicleta e aulas coletivas são algumas das alternativas que podem ser incorporadas à rotina. A escolha deve considerar as preferências pessoais, a condição de saúde e a possibilidade de manter a prática ao longo do tempo.

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É importante lembrar que, embora a atividade física influencie processos metabólicos e hormonais, seus efeitos variam de acordo com cada mulher. Exercícios não garantem, isoladamente, a normalização de taxas hormonais.

Além disso, a prática esportiva não substitui consultas médicas, exames preventivos ou tratamentos indicados por profissionais de saúde. O acompanhamento individualizado é especialmente importante para mulheres que apresentam sintomas relacionados à menopausa ou condições clínicas que exigem cuidados específicos.

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