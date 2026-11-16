Neymar aposta em corrida de rua e prepara novidade para fãs

A ligação de Neymar com o esporte vai ganhar um novo capítulo fora dos gramados. O atacante terá sua marca associada à primeira edição da NJR Run, corrida que será realizada no dia 12 de dezembro, na Praia Central de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Com percursos de 5 km e 10 km, além de provas infantis, o evento pretende reunir corredores, famílias e admiradores do jogador em uma programação voltada à atividade física, ao lazer e ao bem-estar.

A iniciativa, organizada pela JTA Empreendimentos e Urbanismo e pela Corre Brasil Marketing Esportivo, também marca a expansão da presença de Neymar em projetos que incentivam a prática esportiva. A proposta é transformar a corrida em uma experiência que ultrapasse a competição, oferecendo atividades gratuitas para a comunidade.

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A arena será instalada na Barra Norte, na altura do número 300 da Avenida Atlântica. Ao longo do sábado, o espaço receberá aulas de yoga, treinamento funcional e futevôlei, além de atrações musicais, opções gastronômicas e ações de marcas parceiras.

Corrida com a marca de Neymar terá espaço para crianças

Um dos destaques da NJR Run será a participação infantil. A programação começa às 16h, com a NJR Run Kids, destinada a crianças de 2 a 13 anos. Os pequenos corredores terão percursos de 20 a 200 metros, definidos conforme a faixa etária.

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Às 17h, será dada a largada para as provas de 5 km e 10 km, que atenderão tanto pessoas que estão começando a correr quanto participantes mais experientes. A cerimônia de premiação está prevista para as 19h30.

A corrida integra as ações do Ecossistema Neymar Jr., projeto desenvolvido pela JTA no Porto Belo Lagos, no litoral norte catarinense. O empreendimento reúne propostas ligadas ao esporte, entretenimento, lazer e convivência.

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Para José Antunes Júnior, CEO da JTA Empreendimentos e Urbanismo, a iniciativa busca fortalecer a relação entre atividade física e qualidade de vida.

— O esporte tem uma capacidade extraordinária de aproximar pessoas. Queremos que a NJR Run seja uma experiência para toda a família, que incentive hábitos saudáveis e proporcione momentos especiais — afirmou.

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Corrida de rua e bem-estar: uma combinação que ganha espaço

A realização da NJR Run também chama atenção para uma modalidade que pode ser incorporada à rotina de pessoas de diferentes idades e níveis de condicionamento físico.

A corrida de rua, quando praticada com orientação adequada e respeitando os limites individuais, pode contribuir para a saúde cardiovascular, o condicionamento físico e o bem-estar mental. Para iniciantes, a combinação entre caminhada e corrida costuma ser uma alternativa para desenvolver resistência gradualmente.

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Ao reunir provas de diferentes distâncias, atividades ao ar livre e experiências para toda a família, o evento associado à marca de Neymar busca estimular o contato com o esporte e mostrar que a prática de exercícios pode fazer parte do cotidiano, independentemente do objetivo competitivo.

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