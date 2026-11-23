Conquistar um abdômen definido, com os músculos aparentes e o chamado efeito tanquinho, nem sempre depende apenas de exercícios físicos e alimentação equilibrada. A presença de gordura localizada, excesso de pele, flacidez e alterações na musculatura pode dificultar o resultado, mesmo em pessoas que mantêm uma rotina de cuidados com o corpo.

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Para esses casos, existem procedimentos estéticos e cirúrgicos que atuam em diferentes estruturas da região abdominal. As alternativas vão de tecnologias que utilizam ultrassom, radiofrequência e eletroestimulação até cirurgias para retirar pele excedente e corrigir o afastamento dos músculos.

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Segundo a cirurgiã plástica Flávia Bonato, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), a definição abdominal exige uma avaliação que considere diferentes fatores.

— Frequentemente existe uma combinação de fatores, como pele excedente, afastamento da musculatura abdominal, alterações da cintura, flacidez dos tecidos profundos e excesso de gordura localizada. É preciso considerar todas essas estruturas — explica.

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A médica nutróloga Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), também destaca a dificuldade de eliminar a gordura subcutânea, que fica localizada abaixo da pele. De acordo com a especialista, características genéticas e diferenças no metabolismo das células adiposas podem influenciar o processo.

Conheça seis procedimentos apresentados por especialistas para tratar diferentes características do abdômen.

Atria II combina ultrassom e radiofrequência

O Atria II é um equipamento indicado para tratar a flacidez leve e moderada em diferentes regiões do corpo, incluindo o abdômen. A tecnologia combina ultrassom focado, radiofrequência bipolar e campo eletromagnético.

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Segundo o dermatologista Abdo Salomão Jr., membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), cada recurso atua em uma camada ou estrutura específica. A radiofrequência trabalha nas regiões mais superficiais, enquanto o ultrassom alcança camadas intermediárias e profundas. O campo eletromagnético, por sua vez, atua na musculatura.

A proposta é tratar diferentes componentes responsáveis pela aparência da região abdominal em uma mesma abordagem.

Atria I I (Foto: Divulgação)

Unyque Pro atua na gordura localizada

O Unyque Pro é uma alternativa voltada ao tratamento da gordura localizada. O equipamento permite combinar até quatro tecnologias durante uma sessão, com o objetivo de atuar sobre as células adiposas e contribuir para a melhora do contorno corporal.

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Entre os recursos utilizados está o ultrassom multifocalizado de alta intensidade, por meio da tecnologia LipoPro. De acordo com o dermatologista Renato Soriani, membro da SBD, a energia ultrassônica é direcionada às células de gordura, promovendo seu aquecimento e destruição.

O protocolo também pode incluir o Refreeze Pro, que combina radiofrequência e crioterapia, além de endermologia. Essa última tecnologia atua na mobilização dos tecidos e na circulação linfática, segundo o especialista.

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Unyque Pro (Foto: Divulgação)

UGraft utiliza gordura do próprio paciente

Diferentemente dos tratamentos direcionados à redução de gordura, o UGraft tem como objetivo aumentar o volume muscular e melhorar o contorno corporal.

A técnica de lipoenxertia intramuscular consiste na retirada de gordura de outras partes do corpo do paciente. Depois de passar por um processo de purificação, o material é aplicado de maneira controlada no interior de determinados músculos.

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Segundo o cirurgião plástico Carlos Manfrim, membro da SBCP, o procedimento utiliza o próprio tecido adiposo do paciente para proporcionar mudanças no volume e na definição muscular.

A técnica também pode ser considerada em situações de perda significativa de peso, quando há necessidade de melhorar o contorno corporal.

T Sculptor Plus utiliza eletroestimulação muscular

O T Sculptor Plus é um equipamento que utiliza eletroestimulação para provocar contrações musculares na região tratada. A proposta é estimular o desenvolvimento da musculatura e contribuir para a redução de gordura.

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De acordo com o dermatologista Abdo Salomão Jr., o aparelho promove aproximadamente 70 mil contrações durante uma sessão de 30 minutos.

O estímulo muscular pode favorecer a hipertrofia, processo caracterizado pelo aumento do volume dos músculos. O equipamento conta ainda com quatro ponteiras, permitindo tratar diferentes regiões do corpo simultaneamente.

Abdominoplastia remove o excesso de pele

A abdominoplastia é uma cirurgia plástica indicada principalmente para pessoas que apresentam excesso de pele na região abdominal. A procura pelo procedimento é comum após gestações, grandes oscilações de peso e processos intensos de emagrecimento.

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A cirurgia permite retirar tecidos excedentes e melhorar o contorno do abdômen. Existem diferentes modalidades, entre elas a miniabdominoplastia, indicada em situações específicas nas quais as alterações estão concentradas abaixo do umbigo.

Segundo o cirurgião plástico Marcelo Rudy, membro da SBCP, a escolha entre a técnica tradicional e a versão reduzida depende da quantidade de pele que precisa ser removida, da presença de diástase e das características da região abdominal.

A cirurgiã Flávia Bonato ressalta que a extensão da cirurgia deve ser definida conforme as necessidades de cada paciente.

Correção da diástase abdominal aproxima os músculos

A diástase abdominal é uma alteração caracterizada pelo afastamento dos músculos retos do abdômen. O problema pode ocorrer após a distensão da parede abdominal, sendo frequente depois de gestações.

A separação muscular pode deixar a região com aparência mais volumosa, mesmo quando não existe grande quantidade de gordura localizada.

Segundo a cirurgiã plástica Heloise Manfrim, membro titular da SBCP, a alteração também pode estar associada à hérnia umbilical. Nesses casos, a fragilidade da parede abdominal pode permitir a passagem de gordura ou de parte do intestino pela região enfraquecida.

Uma das técnicas utilizadas para corrigir a diástase é a plicatura, procedimento cirúrgico que aproxima os músculos da linha média e permite reconstruir a parede abdominal.

Quando existe uma hérnia associada, a avaliação médica também precisa considerar sua correção para restabelecer a estrutura da região.