Copacabana será palco de um grande festival de esportes de praia nos dias 12 e 13 de dezembro. A edição de 2026 do Rei e Rainha do Mar espera reunir cerca de 7 mil atletas, entre amadores e profissionais do Brasil e do exterior, no Posto 5. A programação inclui provas de natação em águas abertas, corrida na areia, beach biathlon e disputas para crianças e adolescentes.

Idealizado e produzido pela Effect Sport, o evento terá percursos para diferentes níveis de experiência, com distâncias que vão de 500 metros a 10 quilômetros na natação. As inscrições estão abertas pela plataforma Ticket Sports até 8 de dezembro ou enquanto houver vagas disponíveis.

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Confira as modalidades do Rei e Rainha do Mar

A programação reúne provas de natação no mar de 500 metros, 1 km, 2 km, 3,5 km e 10 km. Também estão previstas disputas de Beach Run, com percursos de 2,5 km e 5 km na areia, Beach Biathlon, que combina natação e corrida, e Super 3, prova de revezamento na água.

O festival também terá atividades para o público infantil. A Kids Run contempla participantes de 3 a 13 anos, enquanto a Kids Swim é destinada a crianças e adolescentes de 9 a 13 anos.

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No sábado (12), a programação começa às 6h20, com o Super Challenge 10K, principal distância da etapa. Ao longo da manhã, serão realizadas provas de corrida, beach biathlon, Open 500M, Super 3 e as disputas infantis.

Já no domingo (13), as competições ficam concentradas na natação, com as provas Sprint 1K, Classic 2K e Challenge 3.5K, divididas entre baterias masculinas e femininas.

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Evento terá ações de inclusão e sustentabilidade

Além das competições, o Rei e Rainha do Mar contará com uma arena de experiências para atletas, familiares e espectadores. A proposta é reunir esporte, lazer e atividades relacionadas à cultura de praia e à economia azul, conceito que associa desenvolvimento econômico ao uso sustentável dos recursos marinhos.

Todas as modalidades oferecem categorias para pessoas com deficiência (PcD), com estrutura dedicada e desconto de 50% nas inscrições. Participantes acima de 60 anos também têm direito a 50% de desconto. Assessorias esportivas e grupos com mais de dez inscritos podem solicitar um cupom de 10% de desconto, além de receber uma cortesia a cada dez inscrições.

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O evento também mantém parcerias com organizações como Médicos Sem Fronteiras e Pró Criança Cardíaca, com iniciativas voltadas à ampliação do acesso de pessoas de baixa renda.

Na área ambiental, a organização prevê ações de limpeza de praias e oceanos, neutralização de carbono e reaproveitamento de materiais. Uma das iniciativas é o upcycling de lonas utilizadas nos eventos, transformadas em bolsas entregues aos atletas premiados. O projeto também conta com a parceria do Projeto Ilhas do Rio e do Instituto Mar Urbano.

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Histórias de superação marcam o festival

Entre os participantes está o carioca Fernando Penna Botto, de 88 anos. Sua primeira experiência oficial em uma competição de natação aconteceu em 2017, aos 77 anos, quando conquistou o primeiro lugar nos 1.000 metros, no Leblon. Desde então, mantém a disciplina nos treinamentos.

Outra história é a de Ana Reisky, de 53 anos, que encontrou na natação em águas abertas uma forma de celebrar a vida após superar um câncer de mama e passar por uma mastectomia bilateral. Para ela, participar do Rei e Rainha do Mar representa a realização de um sonho e uma oportunidade de incentivar outras pessoas a praticarem esportes.

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Já Karin Dias disputará o evento pela nona vez. Coordenadora de projetos da EnvironPact, consultoria da OceanPact, ela destaca a importância do incentivo à prática esportiva no ambiente de trabalho.

Programação completa do Rei e Rainha do Mar 2026

Sábado (12 de dezembro)

Horário Prova 6h20 Super Challenge 10K (individual e revezamento) 6h30 Beach Run 2,5K e 5K 7h Beach Biathlon masculino 7h20 Beach Biathlon feminino 8h30 Open 500M masculino 8h50 Open 500M feminino 9h15 Kids Run 50M (3 a 4 anos) 9h30 Kids Run 100M (5 a 7 anos) 9h30 Kids Swim 200M masculino (9 a 11 anos) 9h45 Kids Run 300M (8 a 10 anos) 9h50 Kids Swim 200M feminino (9 a 11 anos) 10h Kids Run 600M (11 a 13 anos) 10h10 Kids Swim 400M masculino (12 a 13 anos) 10h30 Kids Swim 400M feminino (12 a 13 anos) 11h20 Super 3 – Revezamento 500M

Domingo (13 de dezembro)

Horário Prova 7h Sprint 1K masculino 7h30 Sprint 1K feminino 8h Classic 2K masculino 8h30 Classic 2K feminino 9h Challenge 3,5K masculino 9h30 Challenge 3,5K feminino

Serviço: Rei e Rainha do Mar 2026

Data: 12 e 13 de dezembro de 2026

12 e 13 de dezembro de 2026 Local: Posto 5, Praia de Copacabana, Rio de Janeiro

Posto 5, Praia de Copacabana, Rio de Janeiro Modalidades: Natação no mar, corrida na areia, beach biathlon, revezamento, Kids Run e Kids Swim.

Natação no mar, corrida na areia, beach biathlon, revezamento, Kids Run e Kids Swim. Inscrições: Até 8 de dezembro ou enquanto houver vagas.

Até 8 de dezembro ou enquanto houver vagas. Retirada de kits: 10, 11 e 12 de dezembro, em local a ser divulgado pela organização.

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do Rei e Rainha do Mar.