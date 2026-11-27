Rei e Rainha do Mar reúne 7 mil atletas em Copacabana; veja programação
Festival de esportes de praia será realizado nos dias 12 e 13 de dezembro, com provas de natação, corrida na areia e beach biathlon; inscrições estão abertas
Copacabana será palco de um grande festival de esportes de praia nos dias 12 e 13 de dezembro. A edição de 2026 do Rei e Rainha do Mar espera reunir cerca de 7 mil atletas, entre amadores e profissionais do Brasil e do exterior, no Posto 5. A programação inclui provas de natação em águas abertas, corrida na areia, beach biathlon e disputas para crianças e adolescentes.
Idealizado e produzido pela Effect Sport, o evento terá percursos para diferentes níveis de experiência, com distâncias que vão de 500 metros a 10 quilômetros na natação. As inscrições estão abertas pela plataforma Ticket Sports até 8 de dezembro ou enquanto houver vagas disponíveis.
Confira as modalidades do Rei e Rainha do Mar
A programação reúne provas de natação no mar de 500 metros, 1 km, 2 km, 3,5 km e 10 km. Também estão previstas disputas de Beach Run, com percursos de 2,5 km e 5 km na areia, Beach Biathlon, que combina natação e corrida, e Super 3, prova de revezamento na água.
O festival também terá atividades para o público infantil. A Kids Run contempla participantes de 3 a 13 anos, enquanto a Kids Swim é destinada a crianças e adolescentes de 9 a 13 anos.
No sábado (12), a programação começa às 6h20, com o Super Challenge 10K, principal distância da etapa. Ao longo da manhã, serão realizadas provas de corrida, beach biathlon, Open 500M, Super 3 e as disputas infantis.
Já no domingo (13), as competições ficam concentradas na natação, com as provas Sprint 1K, Classic 2K e Challenge 3.5K, divididas entre baterias masculinas e femininas.
Evento terá ações de inclusão e sustentabilidade
Além das competições, o Rei e Rainha do Mar contará com uma arena de experiências para atletas, familiares e espectadores. A proposta é reunir esporte, lazer e atividades relacionadas à cultura de praia e à economia azul, conceito que associa desenvolvimento econômico ao uso sustentável dos recursos marinhos.
Todas as modalidades oferecem categorias para pessoas com deficiência (PcD), com estrutura dedicada e desconto de 50% nas inscrições. Participantes acima de 60 anos também têm direito a 50% de desconto. Assessorias esportivas e grupos com mais de dez inscritos podem solicitar um cupom de 10% de desconto, além de receber uma cortesia a cada dez inscrições.
O evento também mantém parcerias com organizações como Médicos Sem Fronteiras e Pró Criança Cardíaca, com iniciativas voltadas à ampliação do acesso de pessoas de baixa renda.
Na área ambiental, a organização prevê ações de limpeza de praias e oceanos, neutralização de carbono e reaproveitamento de materiais. Uma das iniciativas é o upcycling de lonas utilizadas nos eventos, transformadas em bolsas entregues aos atletas premiados. O projeto também conta com a parceria do Projeto Ilhas do Rio e do Instituto Mar Urbano.
Histórias de superação marcam o festival
Entre os participantes está o carioca Fernando Penna Botto, de 88 anos. Sua primeira experiência oficial em uma competição de natação aconteceu em 2017, aos 77 anos, quando conquistou o primeiro lugar nos 1.000 metros, no Leblon. Desde então, mantém a disciplina nos treinamentos.
Outra história é a de Ana Reisky, de 53 anos, que encontrou na natação em águas abertas uma forma de celebrar a vida após superar um câncer de mama e passar por uma mastectomia bilateral. Para ela, participar do Rei e Rainha do Mar representa a realização de um sonho e uma oportunidade de incentivar outras pessoas a praticarem esportes.
Já Karin Dias disputará o evento pela nona vez. Coordenadora de projetos da EnvironPact, consultoria da OceanPact, ela destaca a importância do incentivo à prática esportiva no ambiente de trabalho.
Programação completa do Rei e Rainha do Mar 2026
Sábado (12 de dezembro)
|Horário
|Prova
6h20
Super Challenge 10K (individual e revezamento)
6h30
Beach Run 2,5K e 5K
7h
Beach Biathlon masculino
7h20
Beach Biathlon feminino
8h30
Open 500M masculino
8h50
Open 500M feminino
9h15
Kids Run 50M (3 a 4 anos)
9h30
Kids Run 100M (5 a 7 anos)
9h30
Kids Swim 200M masculino (9 a 11 anos)
9h45
Kids Run 300M (8 a 10 anos)
9h50
Kids Swim 200M feminino (9 a 11 anos)
10h
Kids Run 600M (11 a 13 anos)
10h10
Kids Swim 400M masculino (12 a 13 anos)
10h30
Kids Swim 400M feminino (12 a 13 anos)
11h20
Super 3 – Revezamento 500M
Domingo (13 de dezembro)
|Horário
|Prova
7h
Sprint 1K masculino
7h30
Sprint 1K feminino
8h
Classic 2K masculino
8h30
Classic 2K feminino
9h
Challenge 3,5K masculino
9h30
Challenge 3,5K feminino
Serviço: Rei e Rainha do Mar 2026
- Data: 12 e 13 de dezembro de 2026
- Local: Posto 5, Praia de Copacabana, Rio de Janeiro
- Modalidades: Natação no mar, corrida na areia, beach biathlon, revezamento, Kids Run e Kids Swim.
- Inscrições: Até 8 de dezembro ou enquanto houver vagas.
- Retirada de kits: 10, 11 e 12 de dezembro, em local a ser divulgado pela organização.
As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do Rei e Rainha do Mar.
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