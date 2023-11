Alessandro Rodrigo garantiu a medalha de ouro no arremesso do peso da classe F11 com a marca de 12.78m. Na mesma pegada, Beth Gomes no arremesso do peso F53/54/55, Cícero Nobre no lançamento do dardo F57 e Izabela Silva no arremesso do peso F12 também subiram no lugar mais alto do pódio. Junto com Izabela, Jenifer Cristian ficou com a prata e garantiu a dobradinha na F12.