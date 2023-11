Rayane Soares levou o ouro para o Brasil nos 100 m T13, depois Fernanda Yara conquistou a prata nos 200 m T47 e por último, no feminino, Samira da Silva ficou com a prata nos 200 m T36. No masculino, Fabricio Barros e Ricardo Mendonça foram campeões nas categorias T13 e T17, respectivamente.