A modalidade deu as primeiras medalhas do Brasil no dia, como está sendo de costume ultimamente, dessa vez, com gostinhos especial de dobradinha. No masculino, Matheus Reine e Wendell Belarmino conquistaram o ouro e prata, respectivamente no 400m livre S11 e feminino, Mayara Petzold e Laila Suzigan também ficaram nas posições mais altas do pódio no 50m borboleta.