Semana do consumidor 2024: Descontos na Amazon, Netshoes e mais

Escrito por Maria Ramos • Publicada em 12/03/2024 - 17:54 • Rio de Janeiro

Uma data muito esperada para os que adoram fazer compras online é a semana do consumidor, afinal, são muitos descontos e preços especiais para garantir aquele produto que você tanto namora.

Oficialmente celebrado no dia 15 de março, o dia do consumidor surgiu nos anos 60 quando o então presidente dos EUA, John Kennedy, fez um discurso salientando os direitos do consumidor, como segurança, informação, escolha e etc.

Com o passar do anos, a data se tornou um momento especial para as principais empresas do varejo oferecerem preços especiais aos seus clientes durante a semana, que muitas vezes se estendem para todo o mês.

Para facilitar a vida dos fãs de esporte, entre os dias 12 e 20 de março, o Lance! Indica vai separar os melhores descontos da semana do consumidor, começando agora, confira!

Os melhores descontos da semana do consumidor 2024

Com destaque para lojas como Amazon, Casas Bahia e Ponto para eletrônicos e eletrodomésticos, e lojas como Netshoes, Adidas e Nike para produtos esportivos, confira a nossa lista abaixo.

*Os preços e descontos estão sujeitos à alteração.

Celulares

Motorola Moto G54 - 128GB Motorola Moto G54 - 128GB Câmera de 50 MP para captação de fotos nítidas e vídeos fluidos, além de carregamento TurboPower™. Descontos a partir de 25% nas Casas Bahia. Comprar agora

iPhone 12 Apple - 64GB iPhone 12 Apple - 64GB Baixou 30% no Ponto! Aroveite para garantir um iPhone novinho por menos de R$2700,00. Comprar agora

Samsung Galaxy A05 - 128GB Samsung Galaxy A05 - 128GB A partir de R$750,00 no Carrefour e disponível para parcelamento em até 10x sem juros. Aproveite! Comprar agora

Apple iPhone 14 - 128 GB Apple iPhone 14 - 128 GB A partir de R$4199 na Amazon, com frete grátis para assinantes Prime. Garanta já o seu iPhone! Comprar agora

Tênis esportivos

Nike Pegasus 40 Nike Pegasus 40 Que a linha Pegasus é uma das mais queridinhos no mundo do esporte nós já sabemos, com 30% OFF então... Aproveite! Compre agora

Adidas Ultra Energy Adidas Ultra Energy Tênis de corrida até R$200? Temos! Aproveite para comprar o seu Adidas Ultra Energy na Netshoes com desconto. Comprar agora

Mizuno Wave Titan 2 Mizuno Wave Titan 2 Com 48% de desconto na Netshoes, o tênis da Mizuno é indicado para caminhadas leves. Garanta o seu com o preço especial a partir de R$220,00! Comprar agora

Nike Zoom Fly 5 Nike Zoom Fly 5 Indicado para treinos e corrida (dia a dia), com 30% OFF no site da Nike. Aproveite! Comprar agora

Televisões e Eletrodomésticos

Fritadeira com óleo Philco Fritadeira com óleo Philco Mais praticidade e menos sujeira na cozinha por R$189,90. Aproveite! Comprar agora

Smart TV LED 32" HD Philco Smart TV LED 32" HD Philco Além de ter acesso as principais plataformas digitais e streamings, você pode baixar os aplicativos que desejar. A partir de R$998 nas Casas Bahia. Comprar agora

Micro-ondas Midea MRAS2 - 3,8L Micro-ondas Midea MRAS2 - 3,8L Com baixo consumo de energia, o micro-ondas 20L Midea está disponível a partir de R$550 no Ponto. Comprar agora

Liquidificador Oster Liquidificador Oster O liquidificador Oster possui 1400W de potência e conta com uma jarra com capacidade total de 3,2 litros. Disponível a partir de R$190! Comprar agora

Fritadeira Air Fryer Britânia Fritadeira Air Fryer Britânia A queridinha da cozinha por R$249 no Ponto. A Air Fyer Britânia possui 3,8L e potência de 1500W. Aproveite a promoção! Comprar agora

Aproveite a semana do consumidor com o Lance! Indica

Semana do consumidor 2024 promete descontos imperdíveis para os fãs de esporte (Foto: reprodução)

Brincadeiras à parte, esse é um momento estratégico para comprar eletrônicos, tênis, eletrodomésticos e muito mais. Fique atento às melhores promoções e cupons da semana do consumidor com o Lance! Indica.

💡Uma dica de ouro: Muitos descontos oferecidos na semana do consumidor são de ofertas relâmpago, por isso é muito importante estar atento aos grupos online. O Lance! Indica possui um canal no WhatsApp alimentado diariamente com muitas promoções em tempo real. Clique no botão abaixo e siga o canal para comprar online de forma inteligente!

