Nike na Copa América 2024: Veja uniformes e onde comprar

Seleção Argentina celebrando o título em 2023 (Foto: Nelson Almeida/AFP)







Escrito por Maria Ramos • Publicada em 03/06/2024 - 15:22 • Rio de Janeiro

A 48.ª edição da Copa América 2024 terá o seu início no dia 20 de junho. Antes das primeiras disputas, as principais fornecedoras divulgaram as camisas das Seleções participantes na competição e o Lance! separou imagens dos uniformes que irão brilhar em campo.

Neste ano, a Nike acompanha times como Brasil, Estados Unidos e Canadá. A adidas é a fornecedora que coleciona mais uniformes das Seleções participantes, com times como Argentina, Peru, Chile, Colômbia, entre outras.

Confira os uniformes da Nike para a Copa América 2024.

Uniformes I e II da Seleção Brasileira para a Copa América 2024 (Divulgação/Nike)

O uniforme principal do Brasil celebra a bela herança natural do país. Diferentes detalhes do país estão contidos no padrão texturizado contra o fundo amarelo, de notas musicais a araras e do Pão de Açúcar às praias.

Camisa Nike Brasil I 24/25

Para o segundo uniforme, a Nike manteve o tema anterior, em uma cor azul. O modelo traz o escudo da CBF no centro da camisa pela primeira vez desde 2004. Nas costas, os nomes dos jogadores aparecem em uma nova fonte inspirada na arte e design brasileiros.

Camisa Nike Brasil II 24/25

Uniformes Copa América 2024 - Canadá

Uniformes I e II da Seleção Canadense para a Copa América 2024 (Divulgação/Nike)

A camisa principal do Canadá possui o vermelho em predomínio, com uma faixa lateral grená, que chega às mangas. No interior da gola, é escrito o nome do país igual nas camisas de 1986, quando a Seleção estreou na Copa do Mundo.

A camisa II é uma homenagem à diversidade do país e aos seus pioneiros no futebol. Ela é branca e traz 13 riscas verticais em vermelho no centro, representando as 10 províncias e três territórios do país reunidos como um só.

A mais recente versão do uniforme nacional dos EUA traz um design gráfico distinto em vermelho, branco e azul na gola e nos punhos.

Camisa Nike Estados Unidos I 24/25

A inspiração para o design do uniforme II, segundo a marca, é a Seleção que disputou a Copa do Mundo de 1950 e conquistou uma das maiores vitórias de sua história, de 1 a 0 sobre a Inglaterra.

Camisa Nike Estados Unidos II 24/25

O manto dos americanos na ocasião tinha uma faixa transversal, e além da faixa, a nova camisa possui também um gradiente descendo em várias listras.

Camisas da Seleção dos Estados Unidos em 1950 (Foto: Divulgação)

Uruguai vestirá Nike em 2024?

Depois do fim do acordo com a Puma, em dezembro de 2023, a Associação Uruguaia de Futebol surpreendeu a todos com o anúncio feito nas redes sociais sobre o novo fornecedor de uniformes para este ano. Contrariando a impresa local, que divulgava o patrocínio da adidas, a Seleção Uruguaia entra em campo na Copa América 2024 com o uniforme da Nike.