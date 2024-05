Final da Champions League 2024: confira as camisas mais bonitas da temporada

Campanha da camisa especial do Union Berlin 2023/24 (Foto: Divulgação)







Escrito por Maria Ramos • Publicada em 24/05/2024 - 18:34 • Rio de Janeiro

Em homenagem à temporada, o site Futboo elegeu um ranking com as dez camisas mais bonitas da Champions League 2024 e o Lance! Indica trouxe essa seleção para você conferir!

As dez camisas mais bonitas da Champions League 2024

10) Manchester City – Puma – Segundo uniforme

O uniforme celebra o “industrioso coração pulsante de Manchester” e as pessoas que trabalham nas indústrias da cidade. As cores do uniforme homenageiam a herança criativa da cidade. E, assim como o Manchester City, é um pouco diferente. A camisa é toda branca com partes em tom ferrugem nas mangas e na gola, remetendo ao retrô.

9) Manchester United – Adidas – Uniforme Principal

A camisa homenageia a icônica rosa vermelha da cidade (Lancashire) e se inspira na ponte sobre o rio Irwell, que conecta Manchester e Salford, “um símbolo da força da cidade e seu profundo impacto no mundo durante a revolução industrial”.

8) Porto – New Balance – Terceiro uniforme

A camisa três do FC Porto traz a cor azul “safira” como predominante e, segundo o clube, explora a ligação do clube com a cidade, sendo “a representação perfeita da conexão entre o time e o rio Douro, que tanto influencia a vida na cidade. Um vínculo inquebrável, para um clube que, orgulhosamente, representa em Portugal, na Europa e no mundo os valores do Porto”.

Foto: Divulgação

7) Royal Antwerp – Jako – Uniforme prin

O manto titular da equipe traz o vermelho como predominante e duas largas faixas nas laterais, na cor branca. A cor é bista também nos punhos, com uma fina linha vermelha centralizada. O vermelho também é utilizado na gola pólo. Na nuca, são colocados os anos de inauguração e de centenário do estádio Bosuil.

Foto: Divulgação

6) Milan – Puma – Segundo uniforme

O manto celebra a conexão entre futebol, moda e design de Milão. A camisa II do AC Milan tem como objetivo trazer, nas palavras do mesmo, uma “versão chique” do tradicional modelo away, se inspirando nas casas de moda milanesas e nos padrões tradicionais delas.

Com o branco como predominante, o manto tem como destaque uma faixa rubro-negro vertical no lado esquerdo do peito e um padrão gráfico no corpo formado a partir do escudo do clube estilizado, em cinza. A gola redonda é branca, assim como os punhos.

5) Union Berlin – Adidas – Segundo uniforme

O manto reserva tem o branco como predominante, com o padrão gráfico na região frontal. As faixas laterais que se unem na barra, as dorsais, as três listras, a faixa na gola e as iniciais na nuca têm a cor vermelha.

Foto: Divulgação

4) Napoli – EA7 – Home

Com um design que celebra a história do clube, a camisa apresenta o icônico escudo "N" em jacquard, percorrendo todo o corpo do manto. A gola V cruzada, adornada com as cores da bandeira italiana, cria um visual distinto, replicado nos punhos. Toques de branco adicionam contraste e estilo à região do corpo e das mangas. O peito exibe com orgulho o escudo do clube à esquerda e o logo da EA7 em branco à direita. No centro, o patch de campeão italiano destaca as vitórias do Napoli.

(Foto: Divulgação)

3) Real Madrid – Adidas – Uniforme principal

A camisa do finalista homenageia os uniformes mais antigos da equipe ao longo de 121 anos de história. A cor branca com o corte da gola V e frisos em azul marinho, branco e dourado que se repetem na manga agradaram muito aos torcedores.

Além disso, o escudo ganha o lado esquerdo do peito e o grande destaque fica por conta da frase "¡Hala Madrid!", aplicada em marinho na nuca.

2) Celtic – Adidas – Uniforme especial

A camisa do Celtic FC celebra os 120 anos da data em que a equipe usou listras pela primeira vez em sua história, em 1903. O kit foi lançado em edição limitada e faz uma celebração das listras verdes e brancas que transformam o uniforme do time escocês, um dos mais icônicos do mundo.

Foto: Divulgação

1) Union Berlin – Adidas – Uniforme especial

A camisa campeã tem a cor preta como predominante e traz no corpo um padrão gráfico bastante utilizado pela marca, com hexágonos formados por linhas cinzas. As faixas laterais que se juntam na barra traseira são pretas, mesma cor das mangas e das dorsais,. A gola V e as três listras nos ombros são douradas, assim como as letras UNVEU na nuca.

Foto: Divulgação