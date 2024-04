Corrida de rua no Rio: Veja o calendário do final de semana 

A Night Run é uma das corridas famosas do final de semana no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação Norte Marketing Esportivo)







O último final de semana de abril está agitado para os amantes de corrida de rua no Rio de Janeiro. No sábado (27), acontece a primeira etapa da Night Run e no domingo (28), o Rio recebe o Circuito RJ - Etapa Funk, ambas no Aterro do Flamengo. Veja mais detalhes das provas!

Night Run 2024: Uma odisseia sob as estrelas

Neste ano, a prova expande seus horizontes em um circuito que não apenas engloba as grandes cidades brasileiras, mas também se consolida como o maior circuito de corridas noturnas de rua do mundo.

Com 12 etapas, as provas começam no Rio de Janeiro em 27 de abril (sábado) e se estendem até Salvador, em 9 de novembro (sábado), com destaque para duas edições especiais em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A Night Run oferece três opções de distância para atender a todos os níveis de corredores e entusiastas do fitness: 4 km (corrida e caminhada), 8 km (corrida) e 12 km (corrida).

A Night Run é um clássico no mundo da corrida de rua, oferecendo uma experiência diferenciada pela aventura noturna. Sente o clima do evento!

(Foto: Divulgação Norte Marketing Esportivo)

Rio de Janeiro – Etapa 1

Data: 27 de abril de 2024

Local: Praça Cuauhtemoque – Flamengo, Rio de Janeiro – RJ

Horários de Largada: Largada única às 20h30

Distância: 4k, 8k e 12k

Circuito RJ - Etapa Funk

Na primeira etapa do Circuito RJ, a paixão pela corrida se une à energia contagiante do funk nas ruas do Aterro do Flamengo. A corrida terá a largada a partir das 7h00, em frente ao Monumento aos Pracinhas.

Os participantes poderão escolher entre duas modalidades: corrida e caminhada 5k e corrida 10k. Veja a programação abaixo:

06h00 - Abertura da Arena e Guarda-volumes

07h10 - Aquecimento

07h00 - Largada 10K - Corrida

07h30 - Largada 5K - Corrida e Caminhada

08h00 - Atração Musical

09h00 - Premiação

11h00 - Encerramento das atividades

As inscrições para as duas corridas já estão encerradas, mas você pode participar e sentir o clima da prova mesmo sem receber um número. Aproveite a oportunidade!

