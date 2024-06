adidas na Copa América 2024: veja os uniformes da fornecedora e onde comprar

Seleção Argentina é a atual campeã da Copa América







A 48.ª edição da Copa América 2024 terá o seu início no dia 20 de junho. Antes das primeiras disputas, as principais fornecedoras divulgaram as camisas das Seleções participantes na competição e o Lance! separou imagens dos uniformes que irão brilhar em campo. Neste ano, a adidas acompanha times como Argentina, Peru e Chile, sendo a fornecedora que coleciona mais uniformes das Seleções participantes.

Confira os uniformes da adidas para a Copa América 2024.

Uniforme I a Seleção Argentina para a Copa América 2024 (Divulgação/adidas)

A atual campeã da américa traz no novo uniforme detalhes em dourado para marcar o recente sucesso da Seleção no futebol mundial. Adiciona um pouco de brilho à clássica camisa azul e branca, que é um símbolo instantaneamente reconhecível para os fãs de Messi.

Para o segundo uniforme, a adidas envolve a camisa em azul escuro, com inserções gráficas metálicas brilhantes e toques de azul claro e branco, emprestados da bandeira nacional, finalizando um novo visual.

Uniformes da Seleção Peruana

Uniformes I e II da Seleção Peruana para a Copa América 2024 (Divulgação/adidas)

O uniforme do Peru reinventa um clássico, com o famoso corte peruano na camisa sobre uma base branca. Se você olhar de perto, o gráfico sutil na base retrata a textura encontrada no Cajon Peruano – um instrumento usado na música local.

O uniforme visitante do Peru recebeu uma injeção de sua tradicional faixa vermelha – por meio de um padrão texturizado exclusivo, que também tira sua estética do instrumento Cajon peruano nos ombros.

Uniformes da Seleção Chilena

Uniformes II da Seleção Chilena para a Copa América 2024 (Divulgação/adidas)

O uniforme titular do Chile possui um mosaico de quadrados vermelhos, que representam uma "maré vermelha" de torcedores chilenos mostrando seu apoio ao seu time. Inspirados por uma nova geração de fãs, os gráficos foram projetados através de lentes digitais para uma sensação fresca e jovem. Veja, abaixo:

O segundo uniforme possui uma nobre cor de base branca – refletindo a neve encontrada no topo das montanhas Andrés. Detalhes adicionados com destaques vibrantes em azul e vermelho simbolizam a paixão de La Roja antes do torneio.

Uniformes I e II da Seleção Mexicana para a Copa América 2024 (Divulgação/adidas)

As mais novas edições para a Copa América são todas baseadas em padrões folclóricos. O design distinto da camisa principal apresenta padrões influenciados pelo símbolo icônico da Águia – com gráficos de penas na base destacando a velocidade e a precisão, sinônimos da equipe e de sua ave nacional.

O uniforme alternativo, que tem em sua paleta a cor azul petróleo, inclui um padrão completo representando a serpente no brasão mexicano, simbolizando poder e grandeza.

A estrela do novo uniforme principal da Colômbia é um novo símbolo - uma fênix, que representa notoriamente uma nova energia e transformação. As asas da fênix são aplicadas como painéis laterais em cada lado, abraçando a camisa, quase como um escudo para a jornada do time.

A camisa II colombiana tem uma cor base escura com padrões de fumaça complementados por detalhes marcantes em laranja flamejante que brilham na camisa. A fênix é mais uma vez evocada para representar a energia renovada e a paixão da equipe. Veja, abaixo:

(Divulgação/adidas)

Uniformes da Seleção Venezuelana

Uniforme I (esquerda) e II (direita) da Seleção Venezuelana para a Copa América 2024 (Divulgação/adidas)

A camisa titular da Venezuela possui o vinho como cor predominante, listras nas laterais e dorsais em dourado, mesma cor das três listras nas mangas e da gola.

O uniforme reserva traz o mesmo design e é predominantemente branco, com um padrão no peito nas cores da bandeira nacional.

Uniformes Copa América 2024 - Costa Rica

Uniforme I (esquerda) e II (direita) para a Copa América 2024 (Divulgação/adidas)

O uniforme principal da Costa Rica é inspirado nos elementos gráficos do típico carro de boi da Costa Rica, símbolo de cultura e arte do país. Ela tem o vermelho como predominante e tem um padrão gráfico no corpo, em azul, inspirado nos carrinhos.

O uniforme II destaca as riquezas naturais do país e o “privilégio de estar rodeado por dois mares”, que simboliza as ondas e a fusão de tons dos dois oceanos, o Pacífico e o Mar do Caribe. Ela é predominantemente em branco, mas tem um azul celeste nos tons.

Uniformes da Seleção Jamaicana

Uniformes I (direita) e II (esquerda) da Seleção Jamaicana para a Copa América 2024 (Divulgação/adidas)

A camisa titular da Jamaica é amarela e traz como destaque, um gráfico em jacquard no tecido, representando a cultura do país, com destaque para o rabo-de-palha-de-bico-vermelho, um pássaro típico do país.

O manto reserva traz um design bem personalizado para a seleção, com um padrão no corpo, em verde, amarelo e preto, que remete à cultura do país e traz imagens do pássaro que é símbolo nacional. As mangas e a gola são pretas, enquanto as três listras nas mangas são amarelas.