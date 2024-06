5 sugestões de tênis para correr 5 km em 2024

Veja os tênis de corrida ideias para iniciantes. Principais marcas: Nike, Fila, adidas e Mizuno.







Copiar Link

Escrito por Maria Ramos • Publicada em 28/06/2024 - 18:18 • Rio de Janeiro

A corrida de rua é hoje um dos esportes que virou febre no Brasil. São muitos corredores iniciantes nas ruas e para uma performance sem lesões é importante escolher bons acessórios, em especial um bom tênis. Por isso, o Lance! Indica listou cinco tênis para correr até 5 km em 2024.

A boa notícia é que para começar, os principais modelos possuem excelente custo-benefício. Confira, abaixo!

Os melhores tênis para correr 5 km em 2024

Desde a Nike à adidas, passando pela Fila, Olympikus ou Mizuno, as marcas mais conhecidas do mundo da corrida oferecem alguns dos modelos mais eficazes para completar os primeiros cinco quilômetros da forma mais rápida e mais confortável. São eles:

1. Fila Float Prime

2. Nike Winflo 10

3. Mizuno Wave Dynasty

4. adidas Endo Run

5. Mizuno Wave Rider 26

Características a observar em um tênis de corrida

Amortecimento: Os sistemas de amortecimento dos tênis absorvem parte do choque gerado quando o pé toca o solo, distribuindo essa pressão de forma mais eficiente. Portanto, é fator essencial para diminuir o impacto repetitivo da corrida e reduzir os riscos de lesão.

Suporte: O tênis deve fornecer suporte adequado para os pés, especialmente para aqueles com arcos pronunciados ou planos.

Respirabilidade: A ventilação adequada ajuda a manter os pés frescos e secos durante a corrida, prevenindo bolhas e desconforto.

Peso: Tênis mais leves podem melhorar a velocidade e a agilidade, mas é importante encontrar um equilíbrio entre leveza e suporte.

Tipo de pisada: Identificar seu tipo de pisada (neutra, pronada ou supinada) é crucial para escolher um tênis que ofereça o suporte correto. Algumas lojas especializadas podem te ajudar a definir um diagnóstico para a compra do tênis ideal.

A forma como os pés tocam o chão tem influência direta em diversos fatores que interferem na corrida. (Foto: Divulgação)

👉 Tipos de pisada e os melhores tênis de corrida para cada um em 2024

Tênis para correr até 5 km: características e onde comprar

Em geral, modelos mais leves são mais indicados para corridas curtas, enquanto corridas de longa distância podem exigir mais amortecimento ou responsividade. Listamos dos tênis com mais leveza aos tênis com mais amortecimento, para todos os gostos. Veja alguns do modelos abaixo:

O Tênis Fila Float Prime foi desenvolvido para corredores iniciantes a intermediários e traz todos atributos da família Float. O modelo possui lingueta em material contrastante que se ajusta ao pé, pontos refletivos para maior segurança em atividades físicas noturnas, colarinho em Knit, contraforte mais rígido, passadores na amarração e puxador traseiro que facilita o calce.

A entressola conta com tecnologia exclusiva FLOAT, que proporciona máximo amortecimento e retorno de energia, e borrachas por toda a extensão do solado, entregando mais durabilidade e um super grip.

Fila Float Prime Fila Float Prime Disponível dos tamannhos 39 ao 44, a partir de R$ 279,90. Comprar na FutFanatics

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Corrida

Tecnologias: Ever-Grip (proporciona grip e tração superior em superfícies secas ou molhadas) e Float+ (garante amortecimento e retorno de energia).

Solado: Borracha com função antiderrapante

Entressola: EVA

Peso aproximado: 460g o par nº 40

O tênis Nike Winflo 10 é equipado com o sistema Nike Air, que se espalha por todo solado responsivamente a cada passo, absorvendo o impacto e proporcionando uma sensação de leveza durante a corrida. Em relação ao modelo anterior, o Winflo 10 possui uma biqueira renovada com ajuste melhor para todos os tipos de pés. Além disso, possui também maior conforto e ajuste do colarinho, com acolchoamento onde mais importa.

Nike Winflo 10 Nike Winflo 10 Disponível dos tamanhos 37 ao 44, a partir de R$ 350. Comprar na Nike

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Corrida

Tecnologia: Nike Air (amortecimento)

Amortecimento e Responsividade: Médio

Entressola: EVA ; Placa Estabilizadora

O modelo Wave Dynasty da Mizuno possui a tecnologia Mizuno Wave, que proporciona mais amortecimento e estabilidade. Seu cabedal possui um tecido que garante respirabilidade e flexibilidade para os pés.

Mizuno Wave Dynasty Mizuno Wave Dynasty Disponível dos tamanhos 38 ao 44, a partir de R$ 499. Comprar na Mizuno

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado Para: Corrida

Tecnologia: Placa Wave, Ortholite E X10

Pisada: Neutra

Diferenciais do Produto: Drop 9mm

🤩 10 tênis para correr 10km em 2024: Veja os melhores modelos

O tênis adidas Endo Run combina leveza e conforto, e é uma opção versátil para os treinos e o dia a dia, além de caminhadas e corridas leves. O cabedal é feito em tecido de tramas abertas que favorecem a circulação de ar, enquanto o suporte no calcanhar proporciona estabilidade e amortecimento.

adidas Endo Run adidas Endo Run Disponível dos tamanhos 39 ao 44, a partir de R$ 240. Comprar na Netshoes

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Corrida

Categoria: Amortecimento

Pisada: Neutra

O novo Wave Rider 26 é feito com 17% mais tecnologia Mizuno Enerzy na entressola, e traz ainda mais conforto e retorno de energia do que a sua versão anterior. Excelente opção para os corredores que buscam propulsão. Além disso, o design do solado com ranhura vertical possibilita uma melhor transição da passada, somado a tecnologia Mizuno Wave na região do calcanhar, fornece mais estabilidade para o corredor.

Mizuno Wave Rider 26 Mizuno Wave Rider 26 Disponível dos tamanhos 38 ao 43, a partir de R$ 500. Comprar na Mizuno

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Corrida (treino de rodagem)

Tecnologia: Mizuno Enerzy (EVA leve e macio com maior índice de amortecimento e retorno de energia).

Pisada: Neutra

Peso do Produto: 280g

Benefícios de usar um tênis adequado

✅ Redução do risco de lesões, como fascite plantar, tendinite e estresse excessivo nos joelhos.

✅ Maior conforto e prazer durante a corrida.

✅ Melhor desempenho e recuperação mais rápida.