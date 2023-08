Juventude e Grêmio começam a decidir, neste sábado (12), quem será o campeão do Gauchão Sub-20. Dentro dessa disputa, uma das figuras com maior rodagem da equipe de Caxias do Sul, mesmo ainda integrando a base, é o lateral-esquerdo Da Rocha, nome que enfrentou o Grêmio no encontro deste ano pelo profissional.



Para o atleta, o time interiorano se colocou com justiça na decisão. Depois de se classificar em primeiro no Grupo A com 17 pontos ganhos (angariando importante invencibilidade com cinco vitórias e dois empates em sete jogos), o Papo eliminou Internacional (quartas de final) e Monsoon FC (semifinal) para chegar à final.