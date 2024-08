Juventude bate Athletico e vence pela primeira vez fora de casa

Juventude vence pela primeira vez fora de casa no Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 12:17 • Curitiba

O Juventude enfrentou o Athletico-PR neste último domingo (18), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e conseguiu a primeira vitória do time fora de casa. O resultado, 2x1, favorável ao Juventude fez com que o time subisse na tabela e ficasse sete pontos na frente do primeiro colocado da zona de rebaixamento.

O Athletico-PR chegou para essa partida com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos cinco jogos. No Campeonato Brasileiro não vence há dois jogos, mas vem de classificação na Copa do Brasil, contra o Bragantino, e vitória sobre o Belgrano, na Sul-Americana.

Do outro lado, o Juventude veio de uma série de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Apesar disso, o clube vive um bom momento na temporada com a classificação as quartas de finais da Copa do Brasil, diante do Fluminense.

Técnico do Juventude escalou novidades para o confronto contra o Athletico (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O técnico do Juventude, Jair Ventura, trouxe três novidades para o confronto. O zagueiro Yan Souto começou como titular improvisado na lateral direita. No meio-campo, Thiaguinho, recuperado de lesão, volta ao time, e no ataque, Marcelinho entra na vaga do suspenso Lucas Barbosa, um dos principais desfalques do alviverde para a partida.

O próximo confronto do Juventude pelo Campeonato Brasileiro está marcado para o sábado (24), às 16h, contra o Atlético-GO, em Goiânia.