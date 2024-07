Número 1 do tênis, Sinner desiste das Olimpíadas de Paris

Jannik Sinner perdeu para Carlos Alcaraz na semifinal de Roland Garros (Foto: Bertrand Guay / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 24/07/2024 - 12:32 • Paris (FRA)

Número 1 do mundo do tênis, o italiano Jannik Sinner está fora da disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. O tenista anunciou a decisão após o diagnóstico de uma amigdalite.

O campeão do Australian Open, que só sofreu quatro derrotas no ano, havia tirado uns dias de férias com a namorada Anna Kalinskaya depois da queda nas quartas de final de Wimbledon. Sinner voltou aos treinos em Monte Carlo, mas precisou atrasar a sua ida para Paris por conta, em princípio, de uma forte gripe. Após o diagnóstico, optou por não ir para a capital francesa.

As partidas do tênis serão realizadas no saibro de Roland Garros. A chave principal dos Jogos Olímpicos será sorteada neste sábado (27). Beatriz Haddad, Laura Pigossi, Luisa Stefani, Thiago Wild e Thiago Monteiro são os representantes do Brasil; Rafael Matos e Marcelo Melo são suplentes.