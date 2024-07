Darlan Romani está fora dos Jogos de Paris 2024

Darlan Romani é bicampeão panamericano (Foto: Wagner Carmo/CBAt)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 12:06 • Paris (FRA)

Campeão mundial e finalista olímpico, Darlan Romani, membro da equipe de arremesso de peso, está fora dos Jogos de Paris 2024. Após uma avaliação médica, foi detectada uma hérnia de disco no atleta, que fará uma nova cirurgia no local. Com o procedimento, o brasileiro está fora da competição.

Com as fortes dores no local, Darlan está sem conseguir andar e foi recomendado a abdicar das Olímpiadas. A informação foi da assessoria do atleta. Segundo o Dr. André Guerreiro, médico da equipe brasileira, a lesão se trata de uma recidiva de uma hérnia nas vértebras L4 e L5, na região lombar. A contusão não é novidade, já que havia sido tratada três anos e meio atrás, antes dos Jogos de Tóquio.

Darlan passará por nova cirurgia, com o dr. Renato Ueta, médico especialista em coluna, em São Paulo, o que impede sua participação em Paris, que seria a sua terceira Olimpíada.

Em junho deste ano, Darlan viajou para um camping de treinamento em León, na Espanha, logo após o Troféu Brasil. Porém, o atleta retornou ao Brasil devido as fortes dores na lombar. O brasileiro até tentou cuidar da lesão com fisioterapia, mas não teve sucesso.

Um dos grandes nomes do arremesso de peso, Darlan Romani foi 4º colocado nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, mesmo resultado no Mundial de Doha 2019. O brasileiro tem resultados de destaque o bicampeonato panamericano em Lima 2019 e Santiago 2023 e o título mundial indoor em 2022.

(Foto: Washington Alves/COB)